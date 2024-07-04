Він має українське коріння, – у ГУР розповіли про росіянина, що підпалив корабель "Сєрпухов"

Російський військовий з позивним "Гога", який підпалив корабель окупантів "Сєрпухов", має українське коріння. Зрештою росіянин вирішив перейти на сторону Сил оборони.

Про це в етері телемаратону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Андрій Юсов. За його словами, після підпалення корабля "Сєрпухов" російський військовий продовжить свою службу в Україні, передає 24 Канал.

До теми Перейшов на бік України: російський військовий підпалив ракетоносій ворога зсередини

У ГУР розповіли деталі про росіянина, що підпалив "Сєрпухов"

За словами Юсова, колишній російський солдат, який зараз є добровольцем легіону "Свобода Росії" з позивним "Гога", засудив російське вторгнення в Україну. Маючи українське походження, "Гога" висловив бажання продовжити службу в Силах безпеки і оборони України.

Гога сам вийшов на Україну, шукав цього виходу, пробував демобілізуватися і розірвати контракт, його не відпустили. Він із самого початку засуджував російську агресію, війну Росії проти України, і врешті пішов на ось такий відчайдушний героїчний крок, тому що він без перебільшення ризикував життям,

– зауважив представник ГУР.

За словами Юсова, ця операція була дуже складною, і евакуація займала час і підпал всередині корабля, безумовно, було непростим завданням. Однак, за словами представника розвідки, все вийшло завдяки професійності і співробітників ГУР, і бійців легіону "Свобода Росії" і проєкту "Хочу жить".

Юсов оголосив, що ініціатива "Хочу жить" успішно провела понад 300 операцій зі звільнення російських військовослужбовців, які відмовилися від служби на режим Путіна. Крім того, зараз проєкт обробляє, оцінює і перевіряє близько 30 000 нових заявок від росіян.