Підпалили волосся і обличчя: на Хмельниччині невідомі познущалися з хлопця
29 листопада 2021 , 17:16Читать новость на русском
Джерело:Нацполіція
Невідомі біля розважального центру підпалили обличчя та волосся 18-річному хлопцю. Інцидент трапився у місті Хмельницькому.
Інцидент трапився біля одного із розважальних закладів Хмельницького. Наразі юнак перебуває на стаціонарному лікуванні. Він звернувся в поліцію 27 листопада та написав заяву про спричинення йому травм.
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У Хмельницькому невідомо жорстоко напали на хлопця
Заявник повідомив, що невідомий на виході з нічного клубу підпалив йому волосся і обличчя. Наразі потерпілий перебуває на стаціонарному лікуванні,
– повідомили в поліції.
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень.
Наразі поліція:
- встановлює всі обставини події;
- вивчає відео з камер спостереження поблизу нічного клубу.
Коротко про подібні сумні інциденти
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