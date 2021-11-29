Підпалили волосся і обличчя: на Хмельниччині невідомі познущалися з хлопця

Невідомі біля розважального центру підпалили обличчя та волосся 18-річному хлопцю. Інцидент трапився у місті Хмельницькому.

Інцидент трапився біля одного із розважальних закладів Хмельницького. Наразі юнак перебуває на стаціонарному лікуванні. Він звернувся в поліцію 27 листопада та написав заяву про спричинення йому травм.

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У Хмельницькому невідомо жорстоко напали на хлопця

Заявник повідомив, що невідомий на виході з нічного клубу підпалив йому волосся і обличчя. Наразі потерпілий перебуває на стаціонарному лікуванні,

– повідомили в поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень.

Наразі поліція:

встановлює всі обставини події;

вивчає відео з камер спостереження поблизу нічного клубу.

Коротко про подібні сумні інциденти

1 листопада у школі в Дніпрі на вчительку напали матір школяра та його старший брат. Вони завдавали їй багато ударів ногами, тому довелося викликати поліцію. Припускають, що конфлікт виник через молодшого сина жінки, який вчиться в 6 класі.

6 листопада у американському Х'юстоні під час фестивалю Astroworld Fest сталась тиснява. У натовпі загинули щонайменше 8 осіб. Орієнтовно 20 з травмами доставили до лікарні, окрім того, ще 300 отримали допомогу на місці.

У ніч проти 23 листопада у київському гей-клубі Portum охоронець побив одного із відвідувачів. Потерпілий заявив, що напад був безпідставним і не відкидає версію щодо гомофобії. У закладі заявили, що хлопець з товаришем нібито не розрахувався за коктейлі.

Якщо зловмисників знайдуть та доведуть провину, то їм загрожує штраф від 850 до 1700 гривень або громадські роботи до 200 годин, або виправні роботи до року. Ба більше, може загрожувати арешт на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 2 років.