У підписаних Путіним указах немає слів про те, що окуповані території визнають у нинішніх межах

Володимир Путін офіційно "легітимізував" російських найманців на Донбасі. Відповідні укази президент держави-агресорки підписав 21 лютого.

Втім, підписаний текст містить ризиковані формулювання. Згодом Кремль може використати їх, аби цинічно виправдовувати подальший наступ на Україну.

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Хоча раніше, ще перед підписанням указів, у Москві стверджували, що мовиться про визнання бововиків "у встановлених сьогодні кордонах". Втім, у договорах, які підписав російський президент, немає конкретного визначення меж обох "квазіреспублік".

Відповідно це створює серйозні ризики. Адже Росія зможе висловити незаконні претензії на всю територію областей. Раніше такі зухвалі заяви вже звучали від російських посадовців – зокрема, від міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева та заступника голови комітету Думи з міжнародних справ В'ячеслава Ніконова.

У 2019 році донецькі бойовики ухвалили обурливий "закон про кордон". У ньому вони визначили "свої кордони" у межах всієї Донецької області.

Росія планує ввести війська на Донбас

У російській Думі заявляли, що ймовірність введення військ – 100%. Згодом президент держави-агресорки цинічно доручив збройним силам забезпечити "мир" на окупованому Донбасі. Тобто Росія має намір вводити туди свої війська. В американському Міноборони попередили, що статися це може вже вночі проти 22 лютого.