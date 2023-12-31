Сили та гордість нашого народу: Зеленський у передноворічному зверненні подякував воїнам ЗСУ

Володимир Зеленський 31 грудня записав своє традиційне звернення до українців. У ньому глава держави розповів, що підписав кілька указів про шану для наших воїнів.

Крім того, глава держави також подякував всім, хто в бою, на бойових постах, на бойових завданнях зараз. Він наголосив, що це гордість нашої держави.

Дивіться також Де та коли дивитись звернення Зеленського з Новим роком 2024: час і список трансляцій

Зеленський відзначив наших військових нагородами

Глава держави зазначив, що це 31 грудня другого року повномасштабної війни й нашого опору. Зеленський наголосив, що напередодні підписав кілька про шану для наших воїнів і вдячність нашої держави їм. Це було майже 700 воїнів.

П'ять Героїв України, і чотири з них – саме розвідники, воїни Головного управління розвідки. Ті, про чию героїчну роботу зараз іще не можна розповідати, але яким ми всі маємо подякувати. Наші герої,

– сказав президент.

Він також зазначив, що ще одну "Золоту Зірку" Героя України вручив воїну Збройних Сил, молодшому сержанту Ігорю Тимощуку під час поїздки в Авдіївку. За словами Зеленського, це дуже міцний хлопець, сильний командир, який дійсно надихає українців.



Ще чотирьох воїнів Зеленський відзначив "Хрестами бойових заслуг".

Цю нагороду отримали такі військові:

солдат Олег Дуженький зі 130 окремого розвідбату;

солдат Микита Каляєв зі 115 окремої механізованої бригади корпусу резерву Сухопутних військ;

капітан Богдан Мазуренко з 35 окремої бригади морської піхоти;

майор Роман Стрижобик – 47-ма окрема механізована бригада.

Дякую, хлопці, вам кожному! І за такими нагородами – назви, які говорять самі за себе, і хоробрість, яка тим красномовніша, чим менше слів додаєш до неї. Роботине, Запорізька область. Передмістя Горлівки, Донецька область. Херсонщина, лівобережжя Дніпра. Красногорівка і Степове, Донецька область,

– наголосив президент.

Президент подякував усім, хто працює зараз на благо України

Зеленський сказав, що всі з цих майже 700 воїнів, відзначених зараз, а також медиків, проявили себе на передовій у бойових бригадах, у захисті наших людей і всієї України.

І 31 грудня, і 1 січня, і в кожен день святковий, і в кожен день буденний нашу Україну оберігають такі люди, такі українці й українки. Сила та гордість нашого народу,

– зауважив президент.

Він також подякував усім, хто в бою, на бойових постах, на бойових завданнях зараз, загалом, усім, хто на фронті. А також усім, хто захищає наше українське небо у цей день, коли окупанти запустили ракети на Кропивницький і область.

"На жаль, знову сьогодні російські удари. І хлопці захищатимуть наше небо й цієї ночі, і завтра", – запевнив Зеленський.

Він подякував і тим, хто зараз лікує наших воїнів, перебуває на чергуванні у ДСНС України, місцевих органах влади, і всім, хто й Новий рік використовує, щоб закрити черговий збір для хлопців на передовій.

Зрештою глава держави подякував кожному, хто працює й працюватиме на наших оборонних підприємствах без вихідних. І всім, хто вже завтра, 1 січня, не втрачаючи часу, продовжить комунікацію з партнерами України, аби наступного року в нашої держави було якнайбільше сил і засобів, щоб боротися проти російського зла.