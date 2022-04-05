Підпису Ердогана поки не бачив, – Зеленський про згоду Туреччини виступити гарантом України

Декілька країн вже висловили готовність стати гарантами безпеки України. Серед них Туреччина, Німеччина, Італія та Велика Британія. Перераховані держави позитивно налаштовані щодо України, але зараз цього замало.

Про це сьогодні, 5 квітня, на пресконференції для журналістів каналів, які беруть участь у Всеукраїнському телемарафоні, зазначив Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

Читайте також Росія хоче зайняти Донбас, Південь, Запоріжжя і мати коридор до Криму, – Зеленський

Зеленський зазначив, що очікує на конкретні дії, а не на пусті папірці

За словами Зеленського, Кремль прийматиме компромісні рішення, зважаючи на те, які країни виступлять гарантами безпеки України.

Кому ми віримо, що нам обіцяють. Якщо нам гарантії безпеки в Чорному морі – там повинна бути Туреччина,

– відзначив Зеленський.

Президент додав, що Туреччина підтвердила свою готовність виступити гарантом, однак поки що це лише слова.

Підпису Ердогану поки я не бачив, з радниками з безпеки ми не зустрічалися, до спільного розуміння ніхто не доходив,

– розповів він.

Нагадаємо, що попередньо президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про готовність виступити гарантом безпеки України, але спершу він запропонував уточнити деталі.

Туреччина не єдина, хто погодився надати гарантії безпеки Україні: дивіться відео