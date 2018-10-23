Підприємливий ректор КПІ Згуровський за кордоном продає будинки на березі моря

Національні вищі навчальна заклади насправді – це такі собі держави у державі із чіткою ієрархією, законами та монархом із необмеженою владою. Ці структури надзвичайно закриті, тож, що відбувається всередині, якою є внутрішня кухня, дізнатись практично неможливо.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповідає журналістка-розслідувачка Тетяна Мартинюк.

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Предметом розслідування першої програми із "КПІшного циклу" були сумнівні схеми при розподілі університетських грошей на ремонти в університетських гуртожитках. Та хотіли журналісти запитати пана Згуровського не лише про політехнічні схеми, а й про великий закордонний бізнес його родини, якого в декларації не виявилося.

Справа у тому, що нашим журналістам, які досліджували цю тему разом зі студентським активом КПІ, вдалося віднайти нерухомість родини Згуровських у США. Там – будинки, зареєстровані на його дружину, а ще сліди продажу нерухомості, яка була зареєстрована на Михайла Згуровського та його сина Олександра, – зазначила журналістка.

А далі – більше. Як виявилося, Згуровський старший та молодший заснували цілу будівельну компанію в Чорногорії та взялися продавати апартаменти на березі моря. Продають, до речі, і нашим співвітчизникам.

"Наш агент дзвонив та цікавився в якості клієнта цінами. Йому запропонували купити квартиру, метражем у 50 "квадратів", за понад 100 тисяч доларів. А на зустріч із потенційним клієнтом прийшов сам Олександр Згуровський, тобто син Михайла Захаровича. Звісно, ми офіційно листом питали Михайла Захаровича про закордонну нерухомість, чорногорську будівельну компанію та намагалися дізнатись причину – чому цих активів немає в його декларації. От 53 наукових винаходи вказав, а цілу закордонну бізнес-імперію забув", – розповіла Мартинюк.

Попри обіцянки Згуровського надати відповіді на запитання журналістів-розслідувачів, останні отримали багатозначну відповідь: мовляв, нехай відповіді на ці питання дають фахівці у сфері запобігання корупції та міжнародного права.

А ще ми помітили дивні рухи у реєстрах. Склад засновників та власників чорногорської компанії "Скай девелопмент" станом на 24 вересня – тут бачимо 50 на 50 Михайло та Олександр Згуровські, а ось витяг з чорногорського реєстру станом на 16 жовтня – тут у засновниках значиться лише Згуровський-молодший. Олександр зі 100% власності. Дуже схоже, що, дізнавшись про зацікавленість журналістів, родина ректора почала активно підчищати чорногорські сліди,

– додала Мартинюк.

Зауважимо, що від початку року ректор Згуровський є також головою наглядової ради "Укроборонпрому".

Відео повного випуску "ЦРУ. За кадром" за 23 жовтня 2018