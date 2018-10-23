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      Предприимчивый ректор КПИ Згуровский за рубежом продает дома на берегу моря

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      Ректор КПИ Михаил Згуровский
      Ректор КПИ Михаил Згуровский / Studway

      Национальные высшие учебные заведения на самом деле – эдакие государства в государстве с четкой иерархией, законами и монархом с неограниченной властью. Эти структуры чрезвычайно закрыты, поэтому, что происходит внутри, какова внутренняя кухня, узнать практически невозможно.

      Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказывает журналистка-расследовательница Татьяна Мартынюк.

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      Предметом расследования первой программы с "КПИшного цикла" были сомнительные схемы при распределении университетских денег на ремонты в университетских общежитиях. Но хотели журналисты спросить господина Згуровского не только о политехнических схемах, но и о большом зарубежном бизнесе его семьи, которого в декларации не оказалось.

      Дело в том, что нашим журналистам, которые исследовали эту тему вместе со студенческим активом КПИ, удалось найти недвижимость семьи Згуровских в США. Там – дома, зарегистрированные на его жену, а еще следы продажи недвижимости, которая была зарегистрирована на Михаила Згуровского и его сына Александра, – отметила журналистка.

      А дальше – больше. Как оказалось, Згуровский старший и младший основали целую строительную компанию в Черногории и взялись продавать апартаменты на берегу моря. Продают, кстати, и нашим соотечественникам.

      "Наш агент звонил и интересовался в качестве клиента ценами. Ему предложили купить квартиру метражом в 50 "квадратов" за более 100 тысяч долларов. А на встречу с потенциальным клиентом пришел сам Александр Згуровский, то есть сын Михаила Захаровича. Конечно, мы официально письмом спрашивали Михаила Захаровича о зарубежной недвижимости, черногорской строительной компании и пытались узнать причину, почему этих активов нет в его декларации. Вот 53 научных изобретения указал, а целую зарубежную бизнес-империю забыл", – рассказала Мартынюк.

      Несмотря на обещания Згуровского предоставить ответы на вопросы журналистов-расследователей, последние получили многозначительный ответ: мол, пусть ответы на эти вопросы дают специалисты в сфере предотвращения коррупции и международного права.

      А еще мы заметили странные движения в реестрах. Состав учредителей и владельцев черногорской компании "Скай девелопмент" по состоянию на 24 сентября – здесь видим 50 на 50 Михаил и Александр Згуровские, а вот выдержка из черногорского реестра по состоянию на 16 октября – здесь в учредителях значится только Згуровский-младший. Александр со 100% собственности. Очень похоже, что, узнав о заинтересованности журналистов, семья ректора начала активно подчищать черногорские следы,
      – добавила Мартынюк.

      Заметим, что от начала года ректор Згуровский является также председателем наблюдательного совета "Укроборонпрома".

      Видео полного выпуска "ЦРУ. За кадром" за 23 октября 2018

       

      Теги: Видеоблоги Новости Украины е-декларирование Образование Расследования Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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      Новости за 23 октября
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