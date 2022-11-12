Точно більше не зможе шкодити дітям, – Федоров розповів деталі підриву колаборанта Бойка
Сили опору ЗСУ знешкодили у Мелітополі зрадника та фейкового "заступника міністра спорту" Андрія Бойка. Колаборант відповідав за поширення російської пропаганди серед дітей.
У Бойка – осколкові поранення та контузія. Про це в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров, передає 24 канал.
До речі У Мелітополі пролунав вибух у домі, де мешкає колаборант Бойко
Вибух у будинку Бойка
Федоров зазначив, що вранці 11 листопада партизани "демотивували" колаборанта.
Він відповідав за питання російської пропаганди серед дітей. Це був нічим не видатний директор однієї зі спортшкіл, який з перших днів вирішив сколаборувати, і за це його покарано,
– розповів мер.
Коли зрадник виходив з під'їзду, пролунав вибух. Колаборант нібито не загинув, але нашкодити дітям більше не зможе. Раніше місцеві джерела повідомляли, що вибух трапився за адресою Інтеркультурна, 398. Зазначали, що вибух був не один.
Ситуація в Мелітополі
- Ввечері 10 листопада місцеві мешканці повідомили про 4 вибухи у Мелітополі. Ймовірно, були чергові "прильоти" по окупантах.
- Федоров нагадав, що в Мелітополі всі чекають повернення ЗСУ. До речі, у NYT припустили, що після звільнення Херсона ЗСУ готуються до нового сухопутного наступу через Запорізьку область у бік Мелітополя.
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