Росія підриває дамби на окупованих територіях Запоріжжя: Жданов пояснив мету окупантів

Підрив Каховської ГЕС спричинив масштабну техногенну катастрофу на Херсонщині. Росіяни взяли на озброєння цей метод і тепер підривають дамби на Запоріжжі, у місцях ймовірного наступу ЗСУ.

Про це у себе на стрімі заявив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, такі методи спричиняють серйозну шкоду екології та місцевим мешканцям.

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Заболочують місцевість перед контрнаступом

Жданов розповів, що зараз у Запорізькій області росіяни підривають невеличкі дамби, штучним чином заболочуючи місцевість, щоб перешкодити руху Збройних Сил України. Супутникові фотографії демонструють підвищення рівня води в селі Нова Петрівка, що на захід від Мелітополя.

Там підірвана дамба і прямо зараз відбувається розлив води,

– наголосив він.

Олег Жданов пояснив, чому росіяни підривають дамби на окупованих територіях: дивитись відео

Військовий експерт зазначив, що більшість країн світу схиляються, що це Росія відповідальна за знищення Каховської ГЕС: росіяни контролювали станцію та замінували її ще в грудні 2022 року.

"Захід живе в умовах мирного часу і бюрократична машина не дозволяє зробити однозначні висновки швидко. Я впевнений, що реакція буде. На жаль, вибух та скидання води це лише передвісники серйозніших наслідків", – додав Жданов.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС