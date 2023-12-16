Після підриву гранат на Закарпатті померла людина: скільки років у в'язниці загрожує депутату

Інцидент на Закарпатті, що стався в селі Керецьки 15 грудня, шокував усю Україну, адже депутат Сергій Батрин кинув гранати на засіданні сільради просто собі під ноги. Через це багато людей у лікарні, а правоохоронці взялися розслідувати цю справу, зокрема СБУ розслідує справу як теракт.

Батрин уже отямився, хоча досі перебуває в лікарні. 16 грудня йому повідомили про підозру. Проте термін його ув'язнення залежатиме від наслідків теракту. На жаль, на Закарпатті уже є перша жертва, а це може змінити покарання для депутата.

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Деталі від СБУ

О 18:30 там з'явилося повідомлення про те, що підрив трьох бойових гранат під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті є терористичним актом, який призвів до тяжких наслідків.

Власне, тому підозру оголосили саме за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України ("Терористичний акт"), а не за частиною 1, яка передбачає м'якіше покарання.

В результаті підриву постраждало 23 людини включно із підозрюваним. Вчора (15 грудня, – 24 Канал) їх госпіталізували до кількох медзакладів області. Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення,

– пояснюють у службі.

Утім, близько восьмої вечора "Суспільне" повідомило про першу жертву через підрив гранат на Закарпатті. У лікарні помер 55-річний депутат Віктор Пряділь із села Березники. І це може змінити покарання для Батрина.

Скільки років тюрми дають за теракт

Відповідно до частини 2 статті 258 ККУ, це від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Таке покарання передбачено за терористичні дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди чи інших тяжких наслідків.

Якщо ж під час теракту хтось загинув, тоді покарання ще жорсткіше: мовиться про позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Власне, про те, що справу можуть перекваліфікувати після смерті одного з поранених, о 20:50 написали "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Що буде з Батриним

Депутата затримали. Зараз він у лікарні, де за ним наглядають медики та правоохоронці. Згодом йому оберуть запобіжний захід.

За місцем його проживання провели обшуки, "серед іншого виявили передсмертну записку, зміст якої наразі вивчається".

Досудове розслідування ще триває, адже треба з'ясувати усі обставини злочину і те, що спонукало чоловіка підірвати гранати.

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Віктор Пряділь помер у Свалявській лікарні. Спершу йому ампутували ногу, але це, на жаль, не врятувало цому життя.

У поліції 15 грудня сказали, що треба встановити всі мотиви, якими керувався Батрин. ЗМІ повідомляли, що підрив гранат міг статися через незгоду з сільським головою стосовно бюджету.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.