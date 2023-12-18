Підрив на Закарпатті: сусіди Батрина говорять про інтелігентність, матір не знає про трагедію

У Керецьківській сільській раді під час засідання депутат Сергій Батрин підірвав три гранати. Внаслідок трагедії є поранені та загиблий. У рідному селі депутата не можуть повірити у його вчинок.

Місцеві мешканці села Керецьки розповіли ТСН, що чоловік завжди був інтелігентним та боровся за село. Там у нього проживає тільки матір, з якою сидить доглядальниця, пише 24 Канал.

Дивіться також Депутат під час засідання сільради на Закарпатті підірвав гранати: усе, що відомо про трагедію

Що кажуть місцеві мешканці про депутата

Сусіди розповіли, що не можуть повірити у трагедію. За їхніми словами, депутат від "Слуги народу" завжди був привітним та спокійним.

По-сусідський поводив себе, нормально. Завжди був привітний, інтелігентний,

– розповіла одна з сусідок.

Сусід пригадав, що вони разом виросли: "Нормальний чоловік був і є. Майданчик зробив для дітей, кладовище впорядкував у селі. Ми за нього поганого не скажемо. Він боровся за село".

Родина Батрина роками живе за кордоном

Сусіди розповіли, що в будинку Батринів живе тільки його 80-річна мати, за якою дивиться доглядальниця. Сам депутат жив на дві країни, адже його дружина, діти та онуки вже багато років тому живуть у Чехії.

Вони виїхали давно, років 15. Він там з ними був. Їздив туди – сюди. А останні два роки перебував вдома,

– розповіла сусідка.

Доглядальниця не розповіла про трагедію матері депутата, адже каже, що жінка не витримає.

"Вона б одразу спочила. Вона й не питає… Я думаю, якщо запитає – скажу, що він у Чехії", – сказала доглядальниця, яка сидить з матір'ю чоловіка вже понад 5 років.

Вона додала, що ніколи не бачила чоловіка агресивним.

"Я не можу про нього нічого поганого сказати. Як так вийшло? Його довели, чи чому так сталося? Це мають розібратися. Не може бути, щоб без причини людина таке зробила", – запевнила жінка.

Підрив гранат на Закарпатті: що відомо