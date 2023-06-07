В Україні планують збудувати нову Каховську ГЕС: де та коли розпочнуть роботи
Джерело:"Ми-Україна"
Російські терористи вчинили найбільшу тегногенну катастрофу 21 століття, підірвавши Каховську ГЕС 6 червня. Україна неодмінно відбудує станцію.
На цьому наголосив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота. Найбільше від підриву ГЕС постраждає Херсонська область.
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Де побудують нову ГЕС
Власне, Сирота заявив, що нову Каховську ГЕС побудують на тому ж місці вже після деокупації.
Нам доведеться дуже швидко відбудовувати і будувати нову станцію. Ми побудуємо на тому самому місці красивішу та потужнішу (станцію, – 24 Канал). Вони (окупанти, – 24 Канал) будуть бачити це,
– запевнив Сирота.
Директор "Укргідроенерго" сподівається, що нижня водозливна гребля не підірвана, а якщо й підірвана, то вся вода зійде з водосховища.
"Тому ми з проєктним інститутом і з будівельниками обговорюємо питання, як потрібно після деокупації відгородити плотину. Наразі у верхніх водосховищах ми будемо зберігати воду. Зараз 3–4 області будуть потерпати від нестачі води", – зауважив він.
Підрив Каховської ГЕС: що відомо на цей момент
- Пізно ввечері Зеленський опублікував термінове звернення до світу. Президент наголосив, що після знищення дамби природі доведеться відновлюватися десятки років. Наразі утворилася пляма з нафтопродуктів. Мовиться про щонайменше 150 тонн. Її відносить у Чорне море.
- Сергій Кислиця, виступаючи в Радбезі ООН заявив, що Росію треба зупинити й знешкодити, а не умиротворити. Так, поразка Росії буде найбільшим внеском у безпеку нашого регіону і всього світу.
- У Міністерстві аграрної політики вважають, що лише на правобережжі Херсонської області, за попередніми даними, затопить приблизно 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Тим часом на лівобережжі ця цифра буде у рази вищою.