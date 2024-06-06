Співучаснику у підриві греблі Каховської ГЕС повідомили про підозру
Джерело:Офіс генпрокурора
Прокуратура повідомила про підозру окупанту, який причетний до підриву дамби Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. Підозрюваний координував цей терористичний підрив.
Мовиться про генерал-полковника збройних сил Росії, екскомандувача російського угруповання "Днєпр".
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У чому підозрюють окупанта
За даними слідства, з метою підготовки до руйнування греблі підозрюваний координував підпорядковані йому підрозділи, зокрема, інженерно-саперну службу та 205-ту окрему мотострілецьку бригаду. А в ніч на 6 червня 2023 року він особисто забезпечив здійснення підриву.
Він не міг не усвідомлювати, що гребля є цивільним об’єктом, а її руйнування призведе до тяжких наслідків для цивільного населення,
– зазначили в Офісі генпрокурора.
Зазначається, що для встановлення екологічних наслідків слідчі проводять комплексні судові та комісійні екологічні експертизи. Після отримання висновків цих експертиз прокурори та слідчі зможуть прийняти рішення про кримінальне переслідування і за злочин екоциду.
Також правоохоронці встановлюють інших причетних до цього воєнного злочину, у тому числі представників політичного та військового командування держави-агресора.
Наслідки підриву Каховської ГЕС були трагічними
- Внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС загинули щонайменше 35 цивільних. 24 людини вважаються зниклими безвісти. Найбільше постраждала окупована частина Херсонської області. Точні втрати там підрахувати неможливо.
- Були затоплені 66 населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей, а також великі площі сільськогосподарського, природно-заповідного та лісового фонду.
- Також розмило родючі ґрунти, під загрозою знищення опинилися тварини й рослини, зокрема ті, які мають природоохоронний статус.
- Затопило низку промислових та інших небезпечних об’єктів – речовини змило водою, після чого її поглинули ґрунти, це спричинило масштабну шкоду довкіллю.
- За оцінками екологів, деякі екосистеми Україна може втратити назавжди. Безпосередньо постраждали 5 областей, а непрямі збитки та втрати понесли люди на всій території України.