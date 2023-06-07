Питна вода не поступатиме, – Алієв назвав наслідки для Криму через підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти через теракт на Каховській дамбі завдали непомірної шкоди не лише українцям, але й самим собі. Для росіян на тимчасово окупованому Кримському півострові наслідки від знищення ГЕС будуть катастрофічними.

Про це 24 Каналу розповів правозахисник, співзасновник громадської організації "Крим SOS" Алім Алієв. За його словами, невизнана "влада" Криму намагається показати місцевим, що у них все під контролем. Однак це й близько не так. На жаль, півострів невиправно постраждає через терористичні дії росіян.

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Критичні наслідки для півострова

Про масштаби колапсу внаслідок підриву Каховської ГЕС говорити дещо зарано, оскільки до кінця їх поки навіть неможливо осягнути. Адже мовиться і про екологічну, і про гуманітарну, і про техногенну катастрофу.

Алім Алієв називає два головні аспекти щодо наслідків знищення Каховської дамби для Криму:

питна вода. Спустошення Каховського водосховища може вплинути на забезпечення питною водою та систему іригаційних каналів загалом. Адже Північнокримський канал залишатиметься без доступу до води. Тобто питна вода до Криму не поступатиме;

Спустошення Каховського водосховища може вплинути на забезпечення питною водою та систему іригаційних каналів загалом. Адже Північнокримський канал залишатиметься без доступу до води. Тобто питна вода до Криму не поступатиме; забруднення Чорного моря. Західна частина узбережжя Криму буде небезпечна для купання та непридатна в принципі. Це вплине на флору, фауну та екологію загалом. Наслідки цього відчуватимуться десятиліттями.

Алім Алієв про наслідки підриву Каховської ГЕС для Криму: дивитись відео

Як реагують у Криму

Окупаційна "влада" в Криму зараз намагається заспокоїти місцевих, мовляв, проблем із водою не буде. Хоч зауважимо, вже в день підриву Каховської ГЕС на півострові відчули перші наслідки. 6 червня у містах виникли проблеми з водопостачанням.

Подекуди мешканці скаржаться, що вода з-під крана набула коричневого кольору. Ба більше, витікає разом зі шматками глини.

Окупанти ніколи не думали про мешканців Криму. Вони завжди думали про себе та як нажитись. Я впевнений, що ця ситуація посіє панічні настрої на півострові,

– наголосив Алієв.

Підрив Каховської дамби, зокрема, вказує на те, що російські війська відходять від території України. Постає важливе запитання щодо того, які злочини можуть вчинити росіяни, коли ЗСУ почнуть звільняти Крим.

"Їхня логіка – залишати за собою випалені землі", – підкреслив правозахисник.

І, на жаль, окупанти в прямому сенсі цього слова знищують усе на своєму шляху. Мовиться і про те, що загарбники зробили у Херсонській області, що вони продовжують робити на Сході України й що лише збираються зробити на Кримському півострові.

Знищення Каховської ГЕС: яка ситуація у Криму