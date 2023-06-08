Міжнародні організації мали б втрутитися та допомогти: як росіяни заважають людям евакуюватися

Напередодні російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, спричинивши масштабне затоплення Херсонщини. Цікаво, що деякі військові не були повідомлені про те, що готується підрив дамби.

Частині їхніх підрозділів заборонили залишати свої позиції. Втім, краще було б, якби вони пішли. Окупанти заважали людям евакуюватися власними силами. Про це 24 Каналу сказав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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Люди не мали шансу на порятунок

Росіяни вкрали у людей більшість човнів для використання у військових цілях та спроб висадження на острови. У людей залишилося їх не так багато.

Коли люди намагалися рятувати мешканців своїх населених пунктів, окупанти заважали їм це робити. Вони вимагали гроші за цю можливість. Крім того, ніхто не скасовував комендантську годину. Люди у підтоплених будинках не мали шансів на допомогу. На лівому березі насправді жахіття,

– наголосив заступник голови Херсонської облради.

Абсолютно хаотичну евакуацію окупанти почали робити дуже пізно і не завершили цю процедуру. Вони зробили пропагандистську картинку, а зараз їх нічого не цікавить. Найближчими днями вони оприлюднять так звану "програму підтримки" людей з окупованих територій, що передбачає вивезення у депресивні регіони країни-агресорки.

Мовляв, збирайте речі, ми вас вивеземо до Росії, там у вас все буде чудово. Але ж це насправді не так. Людей вивозять і кидають. Ще й кажуть, що вони мають бути вдячні за російські паспорти, які дають під примусом. У їхніх методичках й тактиці нічого не змінилося,

– констатував Соболевський.

На жаль, є перші жертви на окупованій частині Херсонщини. Точну кількість наразі встановити неможливо. Як підкреслює Соболевський, найжахливіше те, що ця ситуація зараз триває. Люди у цьому становищі прямо зараз, їм майже неможливо допомогти.

"Якби було втручання з боку міжнародної спільноти, вплив на Росію, щоб дали доступ представникам гуманітарних організацій, це врятувало б життя і здоров'я людей. Але зараз я не бачу реакції з боку міжнародних організацій", – підсумував заступник голови Херсонської обласної ради.

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