75 обстрілів за добу: росіяни повертаються туди, звідки тікали після підриву ГЕС

Російські окупанти повертаються на ті позиції, з яких тікали після підриву Каховської ГЕС. Загарбники посилюють обстріли.

Наталія Гуменюк – речниця ОК "Південь" – в ефірі телемарафону – заявила, що інтенсивність обстрілів повернулася до показників, які фіксували перед техногенною катастрофою. Упродовж доби зафіксували 75 обстрілів.

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Якщо після підйому води вони змушені були відступити на певну відстань до 15 кілометрів на деяких ділянках і зменшити інтенсивність вогню, то поступово вони повертаються до тих самих показників,

– мовиться у повідомленні.

Що про підрив Каховської ГЕС кажуть у розвідці

Кирило Буданов – очільник ГУР МО – наголосив, що росіяни готували підрив Каховської ГЕС. Українській розвідці відомі факти, які показують, як все відбувалося. Окрім того, точно відомо, що перед вибухом на Каховській ГЕС туди прибула російська група спеціального призначення.

"Найцікавіше, що за пів години по радіомережі вийшли на підрозділ, який перебував на Каховській ГЕС, і сказали дуже швидко зібратися і покинути цю територію", – наголосив Буданов.

Тим часом окупантів на території області підрив Каховської ГЕС застав зненацька.