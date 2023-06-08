Не Україна: в ОП сказали, на кого націлений підрив окупантами Каховської ГЕС

Російські окупанти 6 червня здійснили підрив Каховської ГЕС. Внаслідок екоциду десятки населених пунктів пішли під воду.

Теракт, який здійснила Росія, підірвавши Каховську ГЕС, ще більше об'єднав українців навколо спільної біди. Про це 24 Каналу розповів радник глави ОП Михайло Подоляк.

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Росія хотіла зламати Україну

Михайло Подоляк наголосив, що Україна показала, чим відрізняється від багатьох інших країн: вона не боїться брати на себе відповідальність, рятує життя людей, тварин та свою територію. Українцям потрібно й надалі залишатися сильними, бо країна-терорист лише й чекає, що народ опиниться в страху та розпачі, втім цього не буде!

"Україна вже довела, що вона виглядає абсолютно інакше і цю війну доведе до кінця!" – переконаний він.

Підрив Каховської ГЕС – це свідомо вчинений Росією теракт, який покаже світові, що заламати нас не так просто.

Якщо ви хочете стояти на колінах, то Україна не дозволить світу стояти на колінах перед Росією! Вже настоялись!

– зауважив радник глави ОП.

Росіянам же із їхнім рівнем розвитку явно складно аналізувати події, робити висновки, розуміти, що таке сучасний світ та технології в ньому. Натомість вони дуже добре знають, як нести смерть та страждання – це їхній життєвий урок.

На кого насправді був націлений теракт

Михайло Подоляк розказав, що окупанти здійснили підрив зсередини, бо мінімум 11 секцій із 28 було підірвано.

Вони перебувають в афективному стані та шукають нераціональні способи перехопити ініціативу у війні чи хоча б загальмувати щось,

– пояснив він.

За його словами, зі стратегічної точки зору руйнування дамби не має ніякого сенсу. Підрив Каховської ГЕС завдав непоправної шкоди екології, людям, чиї будинки пішли під воду, тваринам, які на межі виживання, але не переламають хід війни.

"Щодо воєнних цілей – на два тижні максимум можна було призупинити певні дії на південному напрямку, а далі все знову ж таки буде виглядати так, як виглядало до цього теракту", – зауважив Подоляк.

Росіяни планували, що, підтопивши лівий берег Дніпра, частково перекинуть резерви на інші напрямки, де відбуваються оборонно-наступальні дії ЗСУ. Втім, це не головна мета, яку ставили перед собою окупанти.

Підрив ГЕС – це ще очевидна психологічна спроба тиснути на європейське суспільство,

– переконаний він.

Це своєрідний виклик Заходу із зменшити постачання зброї та знизити активність підтримки української сторони.

Підрив Каховської ГЕС: ключове