Шкарпетки з кавунами та іграшки: довкола трагедії на ГЕС згуртувались навіть самі переселенці

Підрив Каховської ГЕС завдав непоправної шкоди для українських територій та сотень тисяч мешканців Півдня. Для постраждалих активно збирають допомогу: від речей першої необхідності до підбадьорливих подаруночків.

З Харкова до Херсона вже кілька днів їдуть волонтери, аби допомогти Півдню після підриву Каховської ГЕС. Фонди, волонтерські організації, блогери та просто містяни збирають ковдри, речі першої необхідності, корм для тварин і човни для евакуацій, розповідає 24 Канал.

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Збір відкрили за вечір

Збір влаштувала блогерка Катерина після розмови із чоловіком. Він вирішив поїхати до Херсону допомагати постраждалим. Пізніше люди почали писати, що можуть привезти ковдри та інші необхідні речі. Буквально за вечір все й почалось.

Ввечері, коли я побачила один із волонтерських штабів, який шукав моторні човни, сказала чоловіку: у нас же теж є моторний човен. Може, ми теж якось долучимося. І ми на сімейному вирішили, що він поїде зі своїми товаришами в Херсон волонтерити,

– Катерина, блогерка, організаторка збору

Збори потрібного закривають буквально за години. Довкола Херсона згуртувалися навіть ті, і хто сам є переселенцем, і хто вже прихистив евакуйованих з-під обстрілів тварин.

Дуже торкає людське горе. Це така страшна трагедія для всього українського народу. Це геноцид, справді. Я зібрала речі: подушки, постільну білизну, жіночий, чоловічий одяг, який мали змогу зібрати. Розуміємо, що люди були вимушені з одними документами тікати,

– розповіла Ольга, харків'янка.

Приносять для збору різні речі – і для дорослих, і для малечі. Серед відправленого сьогодні будуть і символічні шкарпетки з кавунами й іграшка.

Харків'яни приносять допомогу для постраждалих від підриву Каховської ГЕС / фото 24 Канал.

"Є багато речей, але написали, що є обмеження, що можна положити. Дитячий якийсь одяг, взуття, іграшку – якась дитина порадіє", – зазначили Катерина та Артур, харків’яни.

Українці всіляко підтримують херсонців, всі в цій трагедії – єдині. Тим часом ви можете долучитися до збору на "бавовну" для росіян. Конвертуємо лють у донати та наближаємо перемогу разом.

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