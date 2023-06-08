Ситуація на Каховському водосховищі критична: як змінився рівень води внаслідок підриву ГЕС

Третя доба після підриву росіянами ГЕС на Херсонщині. Рівень води на Каховському водосховищі наближається до критичної позначки. Затоплення територій України триває.

Про наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС станом на зараз в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру Ілля Перевозчиков.

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Рівень води на Каховському водосховищі стрімко знижується

Ілля Перевозчиков розповів, що в оперативному режимі працюють два головні гідрологічні пости Укргідрометцентру. Один у Нікополі Дніпропетровської області. Інший – у Херсоні. Окрім них також є допоміжні.

Наразі рівень води Каховського водосховища поступово щогодини зменшується на 5 – 7 сантиметрів. Тим часом у Херсоні відповідна відмітка залишається незмінною або ж з невеликою тенденцією до зниження на 1 – 2 сантиметри упродовж першої половини доби.

Максимальний рівень по Херсону, за попередніми даними, адже може ще зрости, відмічався о 3 годині ночі цієї доби,

– зазначив начальник відділу гідрологічних прогнозів.

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До критичної позначки вже близько

Наразі рівень води на Каховському водосховищі опускається до критичної відмітки. З обіду 7 червня Укргідрометцентр оголосив штормове попередження найвищого рівня – III (коричневого кольору).

Рівні будуть нижчі за критичні відмітки водозаборів. І зараз наближається вже відмітка до значення, яка є дуже низькою і ніколи взагалі в історії не спостерігалася. Тому було вирішено оголосити цей (найвищий – 24 Канал) рівень. Скоріш за все протягом цієї доби вона (відмітка – 24 Канал) вже стане нижчою за цю (критичну – 24 Канал) позначку. Тому ситуація на Каховському водосховищі дуже критична.

– розповів Перевозчиков.

Рівень води на Інгульці вже зріс на понад 4 метри

Активний ріст води наразі відбувається на річці Інгулець. За ситуацією слідкують на гідрологічному посту в селі Калинівське.

Там відбувається досить активний ріст рівня води, внаслідок того, що Дніпровська вода заходить по руслу Інгульця вверх. І там спостерігається підвищення на 20 – 30 сантиметрів за 2 години. Для такої річки, як Інгулець, це дуже швидко,

– наголосив Ілля Перевозчиков.

Пояснив, що це рівнинна та спокійна річка. Також додав, що з 8 години ранку 6 червня рівень води зріс на понад 4 метри.

Тобто за 2 доби рівень зріс на 4 метри і 30 сантиметрів. Зараз у нас спостерігається вже затоплення заплави,

– зазначив співробітник Укргідрометцентру.

Скільки ще днів триватимуть затоплення

Станом на зараз від підтоплень найбільше постраждав Корабельний район Херсона та Лівобережжя, зокрема, Гола Пристань і навколишні села. Спрогнозувати, скільки ще триватимуть затоплення, практично неможливо, адже немає вихідних даних для розрахунку.

Це техногенна аварія, а не природний процес, Укргідрометцентр займається саме прогнозуванням природних процесів. У нас немає вхідних даних: діаметру вирви, дірки цієї, немає швидкості течі. Тобто немає необхідної інформації, яку можна було б закласти, щоб спрогнозувати цей процес якось,

– зазначив Перевозчиков.

Начальник відділу гідрологічних прогнозів переконаний, не варто відкидати ймовірність, що рівень води може утримуватися або коливатися. Коли процес розвивається природним шляхом є певна тенденція до збільшення /зменшення. Натомість тут техногенна аварія. Тож прогнозувати, що рівні вже поступово підуть на спад або ж навпаки на 100% неможливо."Це треба моніторити, адже такої ситуації у нас ще не було. Вона постійно на контролі і в нас, і в ДСНС, та по можливості попереджаємо органи державної влади, а також споживачів на сайті", – підсумував Ілля Перевозчиков.