Каховську ГЕС не могли б зруйнувати ударом ззовні: будували так, щоб витримала ядерний удар

Каховська ГЕС була спроєктована і побудована таким чином, щоб витримати ядерний удар. Тому вона не могла сама зруйнуватися або ж бути пошкодженою ударом ззовні.

Головний інженер "Укргідропроєкту" Микола Калінін пояснив, чому версія росіян про підрив дамби – неправдива.

До теми Люди сидять на дахах, рівень води росте, триває евакуація: головне про підрив Каховської ГЕС

Що таке "Укргідропроект" Це українська установа, яка спеціалізується на проєктуванні об'єктів енергетики ще з першої половини XX століття.

Як будувалась Каховська ГЕС

Калінін розповів, що Каховську ГЕС проєктували та будували таким чином, щоб вона могла витримати ядерний удар ззовні, при цьому її можна було б легко підірвати зсередини.

Каховська ГЕС будувалась другою після Дніпровської гідроелектростанції. Радянська влада наказала будувати її міцною, але таким чином, щоб її можна було легко підірвати зсередини на випадок відступу військ. СРСР вже мало такий досвід – 18 серпня 1941 року радянські війська підірвали ДніпроГЕС, тому що не могли стримати німців. Вибухівку закладали кілька днів, проте евакуацію мирних людей не провели.

Тож інженер переконаний, що скоріш за все була замінована сама гребля, якраз у тих прольотах, які були відкриті, і, можливо, трохи далі.

Також він зазначив, що те, що була підірвана саме будівля ГЕС, може свідчити й про те, що росіяни хотіли зруйнувати не лише греблю, а й всю ГЕС як енергооб’єкт.

Якщо грамотно закласти вибухівку, якщо хтось підказав, а ми знаємо, що там працювали робітники російської енергетичної структури, то можна, зрештою, отримати те, що ми й отримали. Те, що була підірвана саме будівля ГЕС, може свідчити й про те, що росіяни хотіли зруйнувати не лише греблю, а й всю ГЕС як енергооб’єкт загалом,

– сказав Калінін.

При цьому він вважає, що відбувати ГЕС реально. Він сподівається, що після деокупації це питання швидко вирішуватимуть, і що нова станція буде потужнішою та кращою.

Що варто знати про підрив Каховської ГЕС