Підрив Каховської ГЕС – спроба затримати контрнаступ ЗСУ: оперативне зведення від Світана

У ніч з 5 на 6 червня росіяни здійснили акт екоциду, підірвавши дамбу Каховської ГЕС. Це спроба зірвати контрнаступ ЗСУ, але хочеться розчарувати росіян – цього їм не вдасться.

Про це в щоденному зведенні на 24 Каналі розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Головне про підрив росіянами Каховської ГЕС зібрано в матеріалі.

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Окупанти хотіли зірвати форсування Дніпра ЗСУ

Світан зазначив, що росіяни намагаються тиснути на українське керівництво, через світову спільноту, аби зупинити контрнаступ ЗСУ та заморозити бойові дії. Росіяни розраховують, що це зупинить форсування Дніпра ЗСУ, а також спричинить проблеми на ЗАЕС.



Окупанти підірвали Каховську ГЕС / Скриншот Deep State Map

Атомну станцію доведеться зупиняти, охолоджувати всі 6 реакторів. Утім для ЗСУ підрив не буде величезною проблемою. Наші сили розташовані на правому березі, він вищий. Тому багато проблем для російських сил на окупованих територіях лівого берега.

Накриє їхні оборонні споруди, знесе ті мінні поля, які вони відбудували. Їх відкидатиме аж до Кінбурнської коси і в Чорне море також. Росіянам було важливо зірвати форсування Дніпра в районі Херсона нашими військами. Тому вони пішли на такі дії,

– зауважив військовий експерт.

Удар по аміакопроводу

Крім екоциду на Херсонщині, росіяни могли спричинити ще й катастрофу на Харківщині. Вони пошкодили аміакопровід. Герметичність поки тримається завдяки тиску. Однак 150 тонн аміаку в повітря потрапило. Та все ж це не така значна проблема, бо він одразу піднявся, сформував хмару, яка рушила у бік окупованих територій.



Окупанти поцілили в аміакопровід поблизу Куп'янська / Скриншот Deep State Map

Цей трубопровід з аміаком іде з Валуйок. Активні бойові дії тривають в районі Масютівки. Насправді проблеми з цим аміаком – це черговий приклад того, як росіяни вистрілили собі в коліно. Експорт аміаку вони використовували при "зерновій угоді", а тепер можуть залишитись без цього козиря.

Оперативне зведення від Світана: дивіться відео

ЗСУ просуваються флангами Бахмута

ЗСУ продовжуються просуватись на флангах Бахмута. З цього приводу знову панікує Пригожин, але хочеться поставити йому запитання: "Навіщо він бомбив Бахмут 9 місяців, якщо в підсумку з нього втік?". Фактично він за собою затягнув туди в цей капкан російську армію, і залишив її там.



ЗСУ просуваються біля Бахмута / Скриншот Deep State Map

Бахмут тепер може бути затиснутим між двома батареями ЗСУ, які з двох флангів з пагорбів можуть обстрілювати окупантів. Тому найближчим часом росіянам доведеться вдатись тут до так званого жесту доброї волі. Вони повернуться до Попасної, саме до того населеного пункту, звідки Пригожин 9 місяців тому підіймав військо в бій.

Підрив Каховської ГЕС: коротко