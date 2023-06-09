Ні – екоциду, ні – злочинам Росії: люди у світі виходять на вулиці, аби засудити підрив ГЕС
Підрив Каховської ГЕС Росією спричинив справжню техногенну катастрофу, що потребує уваги від світової спільноти. Люди у різних куточках світу виходять на вулиці, аби заявити, що домівки українців затопило водою через злочинні дії окупантів.
Очевидно, теракт росіян на Каховській гідроелектростанції є черговим воєнним злочином Кремля, на який неможливо просто-таки заплющити очі. 24 Канал інформує про акції в різних містах західних держав, у яких бере участь з кожним разом все більше і більше людей.
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Екоцид потрібно зупинити
Зазначимо, що більш ніж у 80 містах планети люди вийшли на вулиці та вимагають зупинити екоцид, який робить Росія в Україні. Також демонстранти бажають, аби державу-терористку нарешті вигнали з Радбезу ООН та посилили проти неї санкції.
Не менш важливим є надання Україні зброї – зокрема F-16, танків та ракет. Потрібна техніка для того, аби Збройні Сили вигнали усіх загарбників та в Європі запанував мир.
Акція у Сіетлі, США на підтримку України / фото 24 Каналу
Власне, Єрмоленко створив чимало постерів, які можна використовувати під час демонстрацій на підтримку України та засудження російського тероризму.
Окрім того, ці зображення можна і потрібно поширювати в соціальних мережах.
Постери на підтримку України / автор Андрій Єрмоленко / 24 Канал
Підрив Каховської ГЕС: останнє
- Триває евакуація людей зі затоплених районів Херсонської та Миколаївської областей нашої держави. Волонтер Віталій Боруль показав кадри порятунку українців з цих регіонів.
- Водночас важливо розуміти, що окупанти продовжують обстрілювати Херсон та інші міста, зокрема, відбувається це просто-таки під час евакуації. Було відомо щонайменше про трьох поранених внаслідок цього.
- Рівень води в Каховському водосховищі продовжує падати. Голова Укргідроенерго Ігор Сирота заявляв, що рівень води впав нижче за так звану "мертву точку" – тобто нижче за 12,7 метра.