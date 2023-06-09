Поменшало згадок про Бєлгород, – журналіст-міжнародник про мотиви підриву Росією Каховської ГЕС

6 червня Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС, чим спричинила масштабну техногенну катастрофу. Увага світу та ЗМІ сьогодні прикута до цієї події, що відвертає увагу від невдач російської армії.

Про це 24 Каналу розповів журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. За його словами, вибух на Каховській ГЕС викликав ефект інформаційної бомби, після чого інші події відійшли на другий план.

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Коли востаннє росіяни згадували про Бєлгород?

Бурлаков каже, що вибух на Каховській ГЕС використовується російською пропагандою, щоб не згадувати про успіхи Збройних Сил України та відвернути увагу російського суспільства від проблем всередині країни.

"Коли востаннє на телебаченні згадували про події у Бєлгороді, у Курську, вибухи в Росії, атаки безпілотників? Це дуже добра історія, щоб усі забули про внутрішні події, а натомість звернули увагу на події в Україні", – зазначив журналіст-міжнародник.

Олексій Бурлаков про причини підриву Каховської ГЕС: дивитись відео

Він додав, що підрив Каховської ГЕС також використовується, щоб применшити важливість просування Сил оборони України на Бахмутському напрямку, який росіяни штурмували 10 місяців та зазнали величезних втрат.

Наслідки вибуху на Каховській ГЕС