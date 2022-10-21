Замінували ще у квітні: чого чекати окупантам після підриву Каховської ГЕС

Останнім часом тема підриву російськими військовими Каховської ГЕС звучить все частіше. Так, окупанти могли замінувати гідроелектростанцію ще у квітні, коли почали контролювати греблю та машинний зал.

Утім, кількість закладеної вибухівки, як і потужність ймовірного вибуху, наразі невідомі. Про це 24 каналу розповів активіст з Херсона Володимир Молчанов.

До теми Чи дійсно Росія збирається затопити Херсонщину: аналіз Інституту вивчення війни

Окупанти замінували ГЕС, щоб запобігти наступу ЗСУ

Найімовірніше загарбники замінували Каховську ГЕС, щоб запобігти можливим проривам українських бійців. Адже у той час ЗСУ розбили окупантів на Миколаївщині та змусили піти з більшої частини області.

Єдине, що можу сказати – для того, щоб унеможливити будь-який перехід як людей, так і техніки через греблю достатньо підірвати не греблю, а сам міст, який по ній прокладений. Це досить просто зробити – не потрібно якихось дуже потужних вибухових снарядів,

– повідомив Молчанов.

Які наслідки підрив матиме для росіян

Наразі є дуже багато чинників, які заперечують можливість підриву росіянами гідроелектростанції, зокрема вони втратять водопостачання до Криму. Крім того, у довгостроковій перспективі це також унеможливить роботу й Запорізьких атомної та теплоелектростанції.

Для росіян основна проблема – це порушення їхньої оборони на лівому березі в разі такого підриву, тому я досі вважаю його малоймовірним. Імовірність різко зросте, якщо вони вже відступатимуть від Нової Каховки, наприклад, у разі наступу ЗСУ з Запорізького напрямку,

– зазначив херсонський активіст.

Молчанов розповів про наслідки підриву Каховської ГЕС для окупантів: дивіться відео

Які населені пункти можуть постраждати

На думку активіста, наслідки підриву Каховської ГЕС для правого берега будуть несуттєвими, зокрема для більшості Херсона, який розташований вище 16 метрів над рівнем моря. Втім, є проблеми для прибережних будинків і цілого мікрорайону Корабел, що на острові Карантинний.

Перший наступ води буде висотою близько 1 метра, доволі повільний та не призведе до негайних руйнувань багатоквартирних будинків – потім можливе їхнє розмивання. Але більша частина Нової Каховки буде затоплена,

– зауважив Молчанов.

За його словами, також будуть затоплені такі населені пункти, як Одрадокам'янка, більша частина Олешок та Козачих Лагерів. Водночас Нижньодніпровські піски поглинуть переважну кількість води, а саме там розташовані позиції росіян, які будуть знищені.

"Техніка, яка зараз прикопана, склади з боєприпасами, які викопані прямо в піску – все це буде затоплено. Техніка буде замулена піском. У такий спосіб російська оборона просто зникне на лівому березі, тому я думаю, що вони на це не підуть", – підсумував активіст.