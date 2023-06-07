Втратили все, що було: херсонська волонтерка розповіла, як з 2 дітьми рятувалася від підтоплення

В ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Деякі приватні будинки на правому березі Дніпра буквально затопило фекаліями.

Про це 24 Каналу розповіла херсонська волонтерка Ольга Цилінко. Вона повідомила про наслідки, які спричинив підрив Каховської ГЕС.

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Втратили все, що було

Як розповіла Цилінко, вона проживала разом з двома дітьми поблизу річки Кошова, яка є притокою Дніпра. Вода прибувала надзвичайно швидко. Вже вранці довелося виїжджати.

Ми з двома дітьми втратили все, що було взагалі. Спершу вивозили собак, потім допомогли самотнім сусідам. Потім о 10 годині почала підступати вода, то втекли самі. Зараз навіть дахів на всіх будинках не видно. Рятувальники вже плавали човнами над 1-поверховими будинками. Щоб ви розуміли, наскільки піднявся рівень води,

– зазначила жінка.

В районі, де проживала жінка, є певна особливість. Там немає міської каналізації, а всі користуються вигрібними ямами. Коли син пані Цилінко о 12 годині дня повертався за документами, то в будинку вже по груди була "вода з фекаліями".

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Це може спровокувати спалахи різних захворювань. Було б добре, якби фахівці пояснили, що робити після того, як вода спаде.

Може бути велика небезпека інфекційних спалахів. Літо. Спека. Південь. Тому думаю, що про це теж треба говорити. Вода ж рано чи пізно зійде. Люди почнуть повертатися чи намагатимуться щось врятувати. І що на них чекатиме? Це потрібно пояснити,

– зауважила волонтерка.

Підрив Каховської ГЕС: коротко

В ніч на 6 червня російські окупанти раптово підірвали Каховську ГЕС. Це спричинило підтоплення на лівому та правому березі Херсонщини.

Знищення Каховської ГЕС завдало збитків для України. Журналісти 24 Каналу розповіли, як цей інцидент вплине на звичайних українців та на бізнес.

Все, що потрібно знати про підрив Каховської ГЕС, – читайте в матеріалі 24 Каналу.