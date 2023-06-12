Росія використовує техногенну катастрофу як зброю: у ЗСУ оцінили, чи будуть ще подібні інциденти

Російська армія спровокувала одну з найбільших рукотворних катастроф у 21 сторіччі, підірвавши Каховську ГЕС. У Міноборони наголосили, що таким чином російська армія почала новий етап у загарбницькій війні.

Відтепер вона використовуватиме техногенні катастрофи як шантаж та зброю. Про це сказав в ефірі національного марафону перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, інформує 24 Канал.

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Павлюк оцінив ймовірність повтору техногенних катастроф росіянами

Генерал зазначив, що українське військове командування не виключає ніяких дій зі сторони Росії, що матимуть негативний наслідок для цивільних. За його словами, окупанти не мають ні совісті, ні честі.

Це просто звірі, яких випустили з клітки, і вони будуть робити все, поки їх не придушать,

– підкреслив Павлюк.

Генерал також зауважив, що після підриву Каховської дамби Москва показала світу, що не готова говорити про завершення війни. Він наголосив, що зупинити злочинні дії загарбників можна лише силою та єдністю з нашими союзниками.

Які наслідки спричинив підрив Каховської ГЕС