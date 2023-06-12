Росія використовує техногенну катастрофу як зброю: у ЗСУ оцінили, чи будуть ще подібні інциденти
Російська армія спровокувала одну з найбільших рукотворних катастроф у 21 сторіччі, підірвавши Каховську ГЕС. У Міноборони наголосили, що таким чином російська армія почала новий етап у загарбницькій війні.
Відтепер вона використовуватиме техногенні катастрофи як шантаж та зброю. Про це сказав в ефірі національного марафону перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, інформує 24 Канал.
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Павлюк оцінив ймовірність повтору техногенних катастроф росіянами
Генерал зазначив, що українське військове командування не виключає ніяких дій зі сторони Росії, що матимуть негативний наслідок для цивільних. За його словами, окупанти не мають ні совісті, ні честі.
Це просто звірі, яких випустили з клітки, і вони будуть робити все, поки їх не придушать,
– підкреслив Павлюк.
Генерал також зауважив, що після підриву Каховської дамби Москва показала світу, що не готова говорити про завершення війни. Він наголосив, що зупинити злочинні дії загарбників можна лише силою та єдністю з нашими союзниками.
Які наслідки спричинив підрив Каховської ГЕС
- Після підриву Каховської дамби у тимчасово окупованому Криму ускладнилася ситуація з водопостачанням. Тепер у більшості кримських міст воду подають за графіком.
- Очільник Миколаївщини Віталій Кім розповів, що рівень води в області має повернутися в норму вже 13 – 14 червня. За його словами, рівень води в річках спадає, однак у деяких селах ситуація все ж складна.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що 19 країн вже виділили Україні гуманітарну допомогу для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС окупантами. Крім цього, міністерство активно працює зі світовою спільнотою, наголошуючи, що саме Росія здійснила теракт на Каховській дамбі.
- Заступник міністра аграрної політики Віталій Головня зазначив, що підрив росіянами Каховської ГЕС не викличе критичного дефіциту харчових продуктів у 2023 році. Проте певний обсяг зернових все ж буде втрачено.