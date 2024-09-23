Безпрецедентна операція: як змогли підірвати пейджери бойовиків "Хезболли"

Днями у Лівані відбувалася масова детонація пейджерів і рацій, якими користувалися бойовики "Хезболли". Тепер Ізраїль перейшов на нову сходинку у протистоянні з "Хезболлою", але не пішов на пряму війну.

Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що Єрусалим не брав на себе відповідальність за цю операцію. Втім, загалом це звичайна практика у справах спецслужб й конкретно ізраїльських підходах.

Варте уваги Так роблять на початку великої війни, – військовий експерт з Ізраїлю про операцію в Лівані

Операцію реалізували у два етапи

Генсек "Хезболли" визнав, що це був найважчий удар в історії їхньої організації. Ізраїль зміг зробити так, щоб "Хезболла" закупила пейджери й інше обладнання не в якогось тайванського виробника, а у "кого потрібно" – це разюче досягнення з оперативного погляду. "Хезболла" ще й заплатила за це 1,5 мільйона євро.

До речі, пейджери замовляли для того, щоб зв'язок був безпечний, адже вважали, що Ізраїль може чути й бачити майже все, якщо користуватися звичайними телефонами.

Операція з підривом пейджерів та рацій була реалізована у два етапи. У перший день, 17 вересня, о 15:30 власники пейджерів отримали повідомлення нібито від командування "Хезболли". Після чого вибухнули щонайменше 3 тисячі апаратів, які мали бойовики організації.

До того ж це не просто рядові бойовики, а й ті, хто виконують більш серйозні обов'язки,

– мовив Шарп.

Він зауважив, що пейджери не могли замінувати великою кількістю вибухівки, там було буквально пару грамів. З технічного погляду це складно й головне, щоб їх не виявили бойовики. До того ж важливий побічний ефект, аби не постраждали цивільні, які перебувають довкола.

Наступного дня, 18 вересня, вибухнули рації й електронні девайси іншого типу.

Ефект операції на бойовиків "Хезболли"

Загалом протягом двох днів було поранено близько 3 тисяч й десятки вбитих бойовиків "Хезболли". Зокрема, іранський посол, якого вважають куратором "Хезболли", залишився без ока. Адже мав на руках пейджер, який слугує для оперативного зв'язку між бойовиками.

З розвідувально-диверсійного погляду ця операція не має аналогів в історії. Це масовий кінетичний удар по можливостях противника, який досягається іноді тижнями успішних військових боїв. До слова, щонайменше 15 років Ізраїль готував операцію з підриву пейджерів у Лівані.

Психологічно – це потужний удар для Лівану та престижу "Хезболли". Рідко досягається психологічний ефект, коли втрачають віру у керівництво й починають боятися всього. Жартують, що почнуть зриватися сигарети та чайники,

– зазначив військовий оглядач з Ізраїлю.