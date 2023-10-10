Польща передала Німеччині дані про причетність росіян до вибухів на "Північних потоках", – ЗМІ

У вересні минулого року стало відомо про вибухи на підводних газопроводах Росії. Польська розвідка зібрала свідчення про те, що до них можуть бути причетні росіяни.

Німеччина отримала від Польщі докази причетності Росії до вибуху на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2". Німецька влада поставилась до цього специфічно.

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Польща ідентифікувала частину екіпажу

У зоні інциденту була яхта "Андромеда". Саме частину її екіпажу вдалося ідентифікувати.

За даними Польщі, мовиться про кількох чоловіків, які перебували там деякий час. Стверджують, що вони російське громадянство.

Саме "Андромеда" відіграла вирішальну роль в атаці на "Північні потоки".

За даними прокуратури Гданська, польська прикордонна служба перевірила екіпаж яхти під час зупинки. Службовці записали дані екіпажу.

Тоді вони пред’явили болгарські документи, які, ймовірно, були сфальсифіковані. Один з чоловіків назвався "Михайлом Поповим".

У польській розвідці вважають, що їй відомі особи цих людей. Припускають, що деякі з них можуть бути пов’язані з російською військовою розвідкою.

Втім, у німецькому уряді та слідчих колах ставляться до цих повідомлень скептично. Німеччина розглядає це як можливий спосіб відволікти увагу.

Вибухи на "Північних потоках"