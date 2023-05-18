Поки там терористи – спокою не буде, – у ГУР прокоментували підрив залізниці у Криму
Вранці у Бахчисарайському районі Криму невідомі підірвали залізничну колію. Окупанти вже заявили про "диверсію".
Цей інцидент в ефірі телемарафону прокоментував представник ГУР Андрій Юсов. За його словами, таке явище є "цілком природним".
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Що ворог перевозив цією залізницею
За даними пропагандистів, внаслідок вибуху у селі Чистеньке 8 вагонів потяга, який перевозив зерно, зійшли з рейок. При чому 5 вагонів "прилягли відпочити".
Юсов стверджує, що окупанти використовували цю залізницю також і для перевезення зброї, яку відправляли на війну проти України.
По тих самих коліях перевозять, напевно, і інші речі, але зокрема зброю, БК, бронетехніку і всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України, щоб вбивати цивільних мирних українців і українських захисників. Тому цілком природно, що ці колії не витримали, стомились і тепер на деякий час не функціонують,
– сказав представник ГУР.
Він також припустив, що схожі випадки можуть повторюватися у Криму, поки півострів не буде звільнений.
"Можемо констатувати, що нормальна інфраструктура запрацює тоді, коли Крим повернеться до України, поки там російські терористи спокою там не буде", – підкреслив Юсов.
У Криму підірвали залізницю: коротко
- 18 травня близько 7:45 у селі Чистеньке у Криму прогримів потужний вибух на залізниці. Загарбники вже поскаржились на "диверсію", а роботу залізниці призупинили.
- Ймовірно, під залізничною колією був саморобний вибуховий пристрій. Відомо, що вибух пошкодив 50 метрів залізничного полотна, діаметр вирви під рейками – 15 метрів, а глибина – майже 2 метри.
- Згодом інформацію про сходження вагонів з рейок підтвердив і глава тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов. Він заявив, що потяги тимчасово не ходять на перегоні Сімферополь-Севастополь, тому пасажирів доставлятимуть автобусами.
- Цікаво, що окупант навіть словом не обмовився про причини зупинки роботи залізниці. Натомість у Кримській залізниці таки назвали причину аварії на коліях. Там кажуть, що в усьому винні "сторонні особи, які втрутились в роботу залізничного транспорту".