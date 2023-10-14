Відчувається снарядний голод: як підрив залізниці біля Мелітополя впливає на логістику росіян

В окупованому Мелітополі ССО підірвали залізницю та зокрема потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для росіян. Цим було значно погіршено логістику ворога.

Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ запасу, льотчик інструктор та військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що наслідки роботи українських сил вплинули на ситуацію на фронті поблизу Роботиного.

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Яка мета підриву

Військовий експерт зазначив, якщо підривається залізничне полотно, навіть авіабомбою, то за добу його можна відновити.

А якщо пошкоджено потяг, який перевозить паливо чи боєприпаси, тоді зняти його з залізничного полотна дуже складно. Іноді для цього потрібні тижні, особливо, коли на місці підриву розсипаються боєприпаси та є небезпека їхньої детонації. Тоді потрібна робота саперної бригади.

"Підриви поїздів останнім часом відбуваються. В Мелітополі теж було підірвано потяг – партизанами чи Силами спеціальних операцій. Це відбулось на глибині понад 100 кілометрів від лінії фронту. Такі дії спрямовані на припинення пересування військової техніки росіян", – зауважив полковник ЗСУ запасу.

Військовий експерт оцінив наслідки підриву потяга силами ССО в Мелітополі: дивіться відео

Кількість обстрілів зменшилась

Саме залізницею та лише нею окупанти можуть перекидати великі кількості вантажів, тому такі дії українських сил зупиняє рух росіян.

Росіяни мають армійський запас на один – півтора тижня. Якщо за цей час неможливо збільшити постачання боєприпасів, то російські частини, розташовані на великій відстані, починають відчувати "снарядний голод".

І саме це, за словами військового експерта, зараз відбувається в районі Роботиного. Там загальна кількість обстрілів, які загарбники можуть здійснити, у два рази менше, ніж відпрацьовує українська артилерія. Вони збільшили на тій ділянці фронту кількість вилетів літаків та гелікоптерів. Однак вони не можуть замінити роботу артилерії.

"Тому такі дії українських сил в тилу ворога допомагають нашим військовим, які працюють на лінії фронту", – наголосив Роман Світан.

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В окупованому місті вранці 13 жовтня пролунав потужний вибух – його було чутна навіть в Маріуполі. Як з'ясувалось, рух опору Сил спеціальних операцій підірвав залізничну колію, внаслідок чого було пошкоджено залізничне полотно й потяг.

Цю залізницю окупанти використовували для постачання російській армії боєприпасів, палива тощо з Криму до Мелітополя та Дніпрорудного. А назад потяг віз підбиту техніку та награбоване на українських територіях майно.

Відомо, що українським силам вдалося завдати шкоди приблизно 150 метрів залізничного полотна. А це дозволило відрізати ворога від постачання боєприпасів і палива на Запорізький напрямок.

Водночас за інформацією Генштабу на 14 жовтня на цій ділянці фронту росіяни намагаються відновити втрачені позиції поблизу Роботиного.