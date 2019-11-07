19:13
7 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Привілеї для алкоголіків у Росії. Путін літописець
      Вєсті Кремля
      21:48, 6 листопада
      Вєсті.UA: Порошенко полює на Богдана. Лукашенко любить "Слугу народу"
      Вєсті.UA
      19:05, 6 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Підрив авто бізнесмена Ігоря Сала у Києві: відео моменту вибуху

      320 Читать новость на русском
      Відео вибуху автомобіля Ігоря Сало під Києвом 6 листопада 2019 онлайн
      З'явилось відео підриву авто бізнесмена Ігоря Сала у Києві / npu.gov.ua

      У Києві ввечері 6 листопада підірвали автомобіль, в якому їхав директор фармацевтичної фірми Ігор Сало. Чоловік отримав поранення, а от його охоронець загинув на місці.

      Момент вибуху зафіксований на відеореєстраторі одного з автомобілів, що їхав позаду Mercedes-Benz, який підірвали, пише Цензор.НЕТ.

      До теми: Рейдерство та зв'язок з Росією: що відомо про бізнесмена Ігоря Сала, якого підірвали в Києві

      Судячи з даних реєстратора, вибух прогримів о 21.39. На записі чути гучний вибух і видно яскравий спалах. Частина деталей авто розлетілись і попадали на проїжджу частину дороги.

      Через кілька секунд до підірваної іномарки підбігли кілька чоловіків з сусідніх авто. 

      Підрив авто Ігоря Сала у Києві: відео Цензор.НЕТ

       

      Що відомо про підрив авто Ігоря Сала у Києві? 

      • У Києві на Житомирській трасі ввечері 6 листопада невідомий на мотоциклі під’їхав до автомобіля Mercedes-Benz та поклав на дах авто невідомий предмет. Як тільки мотоцикліст від'їхав - прогримів потужний вибух.
      • Під час вибуху загинув працівник поліції охорони С. Єрченко. Бізнесмен Ігор Сало та його водій Сергій Воловик отримали поранення, наразі перебувають у лікарні
      • Слідство розглядає кілька версій причин підриву автомобіля. Основна з них – підприємницька діяльність потерпілого 57-річного бізнесмена Сала.
      • За фактом вибуху автомобіля Ігоря Сала відкрито кримінальне провадження за статтею про "Умисне вбивство".
      blog_ava
      Жіночі зачіски на коротке, середнє та довге волосся: найкращі ідеї
      сьогодні
      14438
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Жертви Кримінальні новини Новини Києва Вибух Постраждалі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "У 20 років мої діти стали сивими": вбивця Гонгадзе звинуватив журналістів у бідах його родини
      сьогодні , 18:30 "У 20 років мої діти стали сивими": вбивця Гонгадзе звинуватив журналістів у бідах його родини
      Катерина Петренко 471
      Міжнародний диплом – для школяра: досвід юних українців
      сьогодні , 18:01 Міжнародний диплом – для школяра: досвід юних українців
      Анатолій Яворський 92
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      сьогодні , 09:00 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      4407
      "Північний потік-2" – як велика коаліція вдається до шахрайства заради газогону Путіна, – BILD
      сьогодні , 17:00 "Північний потік-2" – як велика коаліція вдається до шахрайства заради газогону Путіна, – BILD
      Борис Немировський 836
      Від чого залежить реінтеграція Донбасу?
      сьогодні , 16:58 Від чого залежить реінтеграція Донбасу?
      Ярослав Голобородько 345
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук