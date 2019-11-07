Підрив авто бізнесмена Ігоря Сала у Києві: відео моменту вибуху
У Києві ввечері 6 листопада підірвали автомобіль, в якому їхав директор фармацевтичної фірми Ігор Сало. Чоловік отримав поранення, а от його охоронець загинув на місці.
Момент вибуху зафіксований на відеореєстраторі одного з автомобілів, що їхав позаду Mercedes-Benz, який підірвали, пише Цензор.НЕТ.
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Судячи з даних реєстратора, вибух прогримів о 21.39. На записі чути гучний вибух і видно яскравий спалах. Частина деталей авто розлетілись і попадали на проїжджу частину дороги.
Через кілька секунд до підірваної іномарки підбігли кілька чоловіків з сусідніх авто.
Підрив авто Ігоря Сала у Києві: відео Цензор.НЕТ
Що відомо про підрив авто Ігоря Сала у Києві?
- У Києві на Житомирській трасі ввечері 6 листопада невідомий на мотоциклі під’їхав до автомобіля Mercedes-Benz та поклав на дах авто невідомий предмет. Як тільки мотоцикліст від'їхав - прогримів потужний вибух.
- Під час вибуху загинув працівник поліції охорони С. Єрченко. Бізнесмен Ігор Сало та його водій Сергій Воловик отримали поранення, наразі перебувають у лікарні
- Слідство розглядає кілька версій причин підриву автомобіля. Основна з них – підприємницька діяльність потерпілого 57-річного бізнесмена Сала.
- За фактом вибуху автомобіля Ігоря Сала відкрито кримінальне провадження за статтею про "Умисне вбивство".