Підрив авто бізнесмена Ігоря Сала у Києві: відео моменту вибуху

У Києві ввечері 6 листопада підірвали автомобіль, в якому їхав директор фармацевтичної фірми Ігор Сало. Чоловік отримав поранення, а от його охоронець загинув на місці.

Момент вибуху зафіксований на відеореєстраторі одного з автомобілів, що їхав позаду Mercedes-Benz, який підірвали, пише Цензор.НЕТ.

До теми: Рейдерство та зв'язок з Росією: що відомо про бізнесмена Ігоря Сала, якого підірвали в Києві

Судячи з даних реєстратора, вибух прогримів о 21.39. На записі чути гучний вибух і видно яскравий спалах. Частина деталей авто розлетілись і попадали на проїжджу частину дороги.

Через кілька секунд до підірваної іномарки підбігли кілька чоловіків з сусідніх авто.

Підрив авто Ігоря Сала у Києві: відео Цензор.НЕТ

Що відомо про підрив авто Ігоря Сала у Києві?