Падіння мостів і потягів у Росії напередодні переговорів: що відомо про "диверсії" на залізниці

Низка інцидентів на залізниці сталася в Росії напередодні запропонованого Кремлем другого раунду прямих переговорів з Україною у понеділок, 2 червня. Слідчий комітет країни-агресорки вже традиційно заявив про "диверсії".

Що відомо про падіння мостів і потягів у Росії, – про наслідки надзвичайних ситуацій, постраждалих і версії влади, – повідомляє 24 Канал.

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У Брянській області постраждав пасажирський потяг

Перший інцидент стався близько 22:44 суботи, 31 травня, поблизу селища Вигоничі в Брянській області. Міст, по якому рухалися автомобілі, упав на потяг "Москва – Климово".

З рейок зійшов локомотив і 4 вагони. Загинуло 7 людей, ще 73 особи – постраждали, зокрема діти.

У Брянській області на потяг обвалився міст: дивіться відео

Спершу губернатор заявив про "ДТП за участю автомобілів та пасажирського залізничного складу", згодом у Московській залізниці побічно підтвердили диверсію – йшлося про "незаконне втручання в діяльність транспорту".

Стався підрив мосту на трасі під час руху поїзда, де було 388 пасажирів,

– зрештою заявив губернатор.

У Курській області обвалився вантажний поїзд

Уночі неділі, 1 червня, близько 02:21 сталася інша надзвичайна подія. На 48-му кілометрі траси Тросна – Калинівка у Курській області під вантажним локомотивом обвалився міст.

Частина потяга впала на автомобільну дорогу. Розпочалося загоряння тепловоза, яке нібито оперативно локалізували. Відомо про 3 постраждалих у стані середнього ступеня тяжкості.

За попередньою інформацією, це також сталося через підрив – саморобний вибуховий пристрій могли закласти в конструкцію мосту.

На Брянщині підірвали залізничні колії

Ще один інцидент стався близько 11:00 у районі населеного пункту Унеча Брянської області. Під час проїзду шляховимірювального поїзда підірвали залізничні колії. Однак цього разу минулося без постраждалих і пошкоджень складу.

Інцидент підтвердила Московська залізниця – "під час огляду інфраструктури спеціальною технікою залізничники виявили пошкодження колії" на ділянці Унеча – Жеча.

Рух приміських та пасажирських поїздів тимчасово зупинено.

Яку причину назвав слідчий комітет Росії

Спершу офіційна представниця слідчого комітету країни-агресорки Світлана Петренко повідомила, що події з підривами на залізниці в Брянській і Курській областях кваліфіковано як теракт. За фактами відкрили кримінальні справи, які передали в Головне слідче управління.

Зверніть увагу! Пізніше коментар речниці змінили – у новій публікації відомства інцидент уже не називають підривом.

До слова, російські правоохоронці беруть у постраждалих пасажирів свідчення про інцидент у Брянській області просто в будівлі вокзалу Москви.

Як відреагували в Україні

Низку надзвичайних подій на російській залізниці прокоментували в РНБО України. За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, Україна не має жодного мотиву зривати Стамбульський саміт.

Складається враження, що Кремль готує підґрунтя для зриву перемовин – з іміджевою атакою на Україну в міжнародному медіаполі. Знову з’являється спокуса показати нас "країною-терористом", щоб уникнути діалогу і продовжити літній наступ, який вже почався на Сумщині, у Запорізькій області, триває на Сході,

– написав він.

Коваленко пригадав інші "підриви під чужим прапором" – теракти в Рязані в 1999 році, що стали "стартовим майданчиком" для Владіміра Путіна.

До слова, Москва не передала Україні, Туреччині та США свій "меморандум" з пропозиціями та направляє в Стамбул "делегацію без повноважень".