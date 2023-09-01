Арахамія запропонував екстрадувати військовозобов'язаних, які виїхали з підробленими документами

Мільйони українців, зокрема військовозобов'язані, покинули нашу державу від початку повномасштабного вторгнення. Дехто з них зробив це незаконно, отримавши підробний "білий квиток". В Україні шукають способи побороти це.

В ефірі телемарафону народний депутат Давид Арахамія поділився міркуванням щодо військовозобов'язаних, котрі покинули державу з підробленими документами. Мовиться про довідки, в яких ідеться про їхню буцімто непридатність до служби.

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Військовозобов'язаних можуть екстрадувати

На цьому наголосив Давид Арахамія. Він додав, що спочатку необхідно буде провести попередній аналіз, на який піде кілька місяців.

Він зазначив, що за корумпування якогось посадовця відповідають обидві сторони. Це передбачає чинне законодавство. Себто, притягуватимуть як того, хто отримував хабар, так і того, хто його давав. У нашому випадку йдеться про військовозобов'язаних і представників ВЛК, які підробляли документи.

Давид Арахамія зазначив, що правоохоронці працюватимуть над легалізацією доказів хабарництва. Після цього висовуватимуть обвинувачення обидвом сторонам.

Що буде з людьми, які це робили (давали хабар – 24 Канал)? Вони будуть нести відповідальність згідно з законами за давання хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації,

– зазначив Арахамія.

З тими, хто підробив документи, але не виїхав, складнощів не буде. Натомість в Україні міркуватимуть над механізмом притягнення до відповідальності тих, хто вибрався за кордон з підробленими документами.

Нардеп визнав, що наразі правоохоронці не можуть до них дотягнутися. Втім, кримінальний кодекс України наразі дуже посилив напрямок міжнародно-правової допомоги.

Це означає, що практично у будь-якій державі правоохоронці можуть зробити запит на екстрадицію військовозобов'язаних з підробленими "білими квитками". Після чого буде можливість повернути їх до України, щоб вони відповідали за скоєний злочин.

Чи можуть екстрадувати військовозобов'язаних

Суто теоретично – так. Але є кілька нюансів, на які варто звернути увагу. Такого роду дії та заяви можуть бути небезпечними. Зокрема, для іміджу України на міжнародній арені.

Злочин потрібно буде довести. По-перше, щоб притягнути до відповідальності за фальсифікацію "білого квитка", потрібно довести це. У такому разі військовозобов'язаного, котрий отримав цей документ, мають зобов'язати пройти медкомісію знову. Навряд чи для цього хтось повертатиметься з-за кордону до України.

Також навряд чи лікарі самі зізнаються, що видавали сфальсифіковані документи. Тут усе ж потрібно буде ґрунтовно займатися вивченням усіх наявних випадків, що теж непросто.

Іміджеві проблеми. Навряд чи варто розглядати сценарій, за якого "коситимуть" усіх підряд. Але якщо так станеться, то це може мати негативні наслідки. У такому випадку військовозобов'язані, які виїхали завдяки підробним документам, проситимуть про політичний притулок. Поки цю заявку розглядатимуть, екстрадиція неможлива.

Якщо країни ЄС отримуватимуть надто багато запитів на екстрадицію, то можуть зупинити заяви на надання статусу політичного біженця. У такому разі варто очікувати безліч судових позовів, які можуть затягнутися на роки. Усе це може стати причиною іміджевих втрат для України.

Боротися з підробленими документами, які дозволяють незаконно виїжджати військовозобов'язаним за кордон, – правильна і потрібна ідея. Натомість на обидві ноги кульгає задум про екстрадицію тих, хто уже виїхав. Такі "кандидати" на службу абсолютно не вмотивовані. Відтак, сумнівно, що насильне відправлення їх на фронт матиме позитивні наслідки.