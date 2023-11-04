Кілька хвилин, і все в диму: підрозділ ГУР "Артан" знищує ворога на Куп'янському напрямку

На Куп'янському напрямку складна ситуація. Росіяни перегруповуються, прагнучи завдати українським солдатам нових ударів. Але це не заважає нашим розвідникам ефективно бити ворога.

Підрозділ ГУР МО "Артан" поділився з 24 Каналом ексклюзивним відео боїв на Куп'янському напрямку. Розвідники кажуть, що стоять і будуть стояти.

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Як наша розвідка працює на Сході

Таким є відбиття ворожої атаки на Куп'янському напрямку. Ми продовжуємо твердо стояти на нашій землі!

– зазначили розвідники.

У відео показано, як бійці знищують ворога. Буквально за півтори хвилини вони підбили з повітря багато російської техніки. Помітно, що загарбники в паніці тікають від помсти наших розвідників, а згодом дим від пожежі затягує небо.

Робота ГУР МО "Артан" на Куп'янському напрямку: дивіться відео

Карта боїв на Куп'янському напрямку

Що відбувається на Куп'янському напрямку