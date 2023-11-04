Кілька хвилин, і все в диму: підрозділ ГУР "Артан" знищує ворога на Куп'янському напрямку
На Куп'янському напрямку складна ситуація. Росіяни перегруповуються, прагнучи завдати українським солдатам нових ударів. Але це не заважає нашим розвідникам ефективно бити ворога.
Підрозділ ГУР МО "Артан" поділився з 24 Каналом ексклюзивним відео боїв на Куп'янському напрямку. Розвідники кажуть, що стоять і будуть стояти.
Дивіться також У Росії відбулись невдалі випробування ракет "Ярс" і "Булава" – носіїв ядерної зброї, – ГУР
Як наша розвідка працює на Сході
Таким є відбиття ворожої атаки на Куп'янському напрямку. Ми продовжуємо твердо стояти на нашій землі!
– зазначили розвідники.
У відео показано, як бійці знищують ворога. Буквально за півтори хвилини вони підбили з повітря багато російської техніки. Помітно, що загарбники в паніці тікають від помсти наших розвідників, а згодом дим від пожежі затягує небо.
Робота ГУР МО "Артан" на Куп'янському напрямку: дивіться відео
Карта боїв на Куп'янському напрямку
Що відбувається на Куп'янському напрямку
- Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що окупанти пробують знайти слабкі місця в нашій обороні. Росіяни наступають у районі Куп'янського лісу, Першотравневого та Орлянського. Вони прагнуть захопити панівні висоти, заволодіти Синьківкою та захопити, власне, сам Куп'янськ. На штурм кидають "Шторм "V" і "Шторм "Z".
- До наступу на Лимансько-Куп'янському напрямку росіяни готувалися три місяці. Також вони перевіряють телефони місцевих, щоб зрозуміти, чи не працюють ті на Україну.