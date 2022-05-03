Підрозділи ППО за добу збили над Донбасом ракету і 3 "Орлани"

ЗСУ з усіх сил завдають ударів окупантам та роблять усе, щоб повернути під наш контроль всю територію. Зокрема, мовиться й про Донбас.

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Так, за добу 3 травня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога.

Наші воїни завдали значних втрат російським окупантам:

Підрозділи протиповітряної оборони продовжують завдавати ударів ворогу в небі Донбасу. Сьогодні ППО збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Російські окупанти зазнають колосальних втрат в Україні, у чому їм допомагають українські захисники. Наші Збройні Сили, попри активні бойові атаки росіян впродовж шістдесяти дев'яти днів, ні на хвилину не покидають думки про перемогу, й роблять все для її найшвидшого приближення.

Так, ЗСУ продовжують завдавати їм чималих втрат. Загальні бойові втрати російського противника з початку повномасштабної війни в Україні станом на сьогодні, 3 травня, орієнтовно склали: