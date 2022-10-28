В іспанському підручнику зобразили Україну без частини території: обурливе фото
Черговий раз від України намагаються відтяпати частину її територій. Як не на полі бою, так на папері.
Неправдиву карту України побачили на сторінках іспанського підручника. Про це появилась інформація в російських та кримських телеграм-каналах, повідомляє 24 канал.
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Землі України віддали іншій державі
Однак цього разу автори іспанського підручника географії пішли дальше, ніж фантазери раніше. Тепер на політичній мапі України відсутній не лише Крим, а й тимчасово окуповані території після 24 лютого.
Так, на карті відсутні:
- Луганська,
- Донецька,
- Херсонська,
- Запорізька області,
- Кримський півострів.
Що ще обурливіше, ці території автори іспанського підручника "прималювали" Росії, хоча вона, вочевидь, не виграє війну й лише "від'ємно наступає" з тимчасово окупованих територій.
Територію України "віддали" Росії / Скріншот зі соцмереж
Не перший скандал з картою України
- Україну іноді ті чи інші країни чи організації після 2014 року зображають без певних частин. Найчастіше це траплялося з Кримом. Так, рік назад скандал трапився з тією ж Іспанією. Тоді у підручнику окупований Крим зобразили частиною Росії.
- Криму "позбавив" Україну також сайт прогнозу погоди в Італії. На загальній карті тоді Крим був частиною України, на карті ж виключно нашої держави – чомусь ні.
- Однак найбільш сумно, що такого припускалися й українці, щоправда, незадовго до повномасштабного вторгнення. Так, освітній портал в Україні навмисно показав Крим "російським", а у колл-центрі працівниця сайту для репетиторських послуг repetitors.info заявила, що це їхня "принципова позиція".