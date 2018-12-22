Підручний прокоментував вдалий виступ під час гонки-переслідування в Нове Мєсто

Український біатлоніст Дмитро Підручний доволі вдало виступив під час третього етапу Кубка світу у чеському місті Новє Место. У гонці переслідування українець фінішував на шостій позиції, тому потрапив у квіткову церемонію.

Варто зазначити, що на трьох вогневих рубежах Підручний відстрілявся на нуль. Під час останньої стрільби Дмитро не зумів скористатися помилками суперників, допустивши один промах. Та у підсумку фініншував шостим.

"Сьогодні були важкі погодні умови, тому при хорошій стрільбі можна було боротись за високі місця. Я це розумів, і тому в першу чергу налаштовувався на стрільбу. На трасі намагався акуратно проходити спуски, адже переді мною впало кілька чоловік. Наприклад, Арнд Пайффер був безпосередньо переді мною, і я ледве встиг зреагувати. Трішки б ближче, і також би впав. Зі старту я зачепився за групу Пайффер, Фак, Єлісєєв і з ними добіг до рубежу. Друге коло відпрацював з Пайффером, а далі вже біг сам. На виході з останньої стрільби мені крикнули, що вийшов шостим і позаду ще двоє. Тому розумів, що борюсь за квіткову церемонію. Щодо промаху, то, скоріш за все, поспішив сам. Але сьогодні стріляти було дійсно важко", – зізнався після гонки Дмитро Підручний.

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Нагадаєм, гонку-переслідування виграв норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо. Його брат Тар'єй фінішував третім. На другій позиції гонку закінчив росіянин Логінов.