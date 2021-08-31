Підсанкційна дружина Козака повністю змінила ім'я, – журналіст

Цивільна дружина нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака Наталія Лавренюк повністю змінила прізвище, ім'я та по батькові. Саме на неї у лютому 2021 року РНБО наклала санкції.

Інформацію про зміну імені Наталією Лавренюк оприлюднив журналіст проєкту "Схеми". Він оприлюднив відповідні скриншоти із Федеральної податкової служби Росії.

До речі Держзрада і замах на розграбування: у Венедіктової завершили слідство щодо Медведчука та Козака

Лавренюк стала Жучковою

Як припускає Максим Савчук, Лавренюк змінила ім'я задля того, щоб уникнути санкцій. Тепер її ім'я Жучкова Світлана Петрівна. У реєстрі податкової повністю збігаються дані про місце і дату народження, паспорт і час його видачі. Втім, раніше ці дані належали Наталії Лавренюк, а тепер – Світлані Жучковій.



Дані про Лавренюк-Жучкову у податковій Росії / Колаж з фейсбук-сторінки Максима Савчука

Що відомо про Наталію Лавренюк? Зовсім мало, оскільки вона непублічна особа. Це цивільна дружина Тараса Козака, на яку записана левова частина його бізнесу і майна. Лавренюк має російське громадянство.



Журналістам "Схем" вдалося її знайти лише через перевірку різних реєстрів України та Росії та за допомогою джерела, яке має доступ до бази АС "Российский паспорт".



Джерело: Зовсім мало, оскільки вона непублічна особа. Це цивільна дружина Тараса Козака, на яку записана левова частина його бізнесу і майна. Лавренюк має російське громадянство.Журналістам "Схем" вдалося її знайти лише через перевірку різних реєстрів України та Росії та за допомогою джерела, яке має доступ до бази АС "Российский паспорт".Джерело: 24 канал

Санкції проти Козака і Лавренюк: головне

РНБО у лютому 2021 ввела санкції проти Тараса Козака, Віктора Медведчука і їхніх дружин.

За інформацією ЗМІ, санкції проти дружини Медведчука Оксани Марченко і цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк ввели через те, що вони є власницями Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області, який фінансував бойовиків.

На початку травня Ірина Венедіктова підписала підозри народним депутатам від ОПЗЖ – куму Путіна Віктору Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку. Їх підозрюють у вчиненні держзради та замаху на розграбування нацресурсів у тимчасово окупованому Криму.

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання Козака. Раніше його вже оголосили в розшук.



Санкції РНБО проти Козака і Медведчука / Інфографіка 24 каналу

Повний текст публікації Максима Савчука

Дивіться, який чудовий "антисанкційний хід" (я так собі це пояснюю).

Лавренюк Наталія Миколаївна стала Жучковою Світланою Петрівною))

Цивільній дружині Тараса Козака, яка потрапила під українські санкції, російська податкова повністю змінила прізвище, ім`я та по батькові.

Дата і місце народження – ті ж. Серія і номер паспорта – ті ж. Дата отримання паспорта – та ж. ІНН – той же. Нерухомість у власності – та ж. Але тепер – Світлана Петрівна.