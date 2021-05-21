Услід за "Папіком": підсанкційний російський "СТС" анонсував ще один серіал "95 кварталу"

Російський телеканал "СТС" з 7 червня транслюватиме новий проєкт студії "95 квартал" – телесеріал "100 000 хвилин разом". Водночас в Україні "СТС" ще з травня 2020 року перебуває у санкційному списку.

Телесеріал "100 000 хвилин разом" анонсували як комедію від творців серіалу "Папік". Основою для сюжету стала історія подружньої пари, яка після 10 років шлюбу змушена разом переживати карантин.

Зауважте Олена Зеленська розповіла, чи продає "Квартал 95" серіали росіянам

Серіал "Папік" також показували у Росії

Телесеріал "Папік" російські глядачі мали змогу переглянути на тому ж телеканалі "СТС". Правовласником цього серіалу також є студія "Квартал 95". Керував проєктом Андрій Яковлєв, який знімав серіал "Свати".

Водночас студія "Квартал 95" тоді заявила, що не має стосунку до продажу. Продукцію компанії реалізовує шведський дистриб'ютор Eccho Rights. Він начебто повідомляє про продаж продукту лише "за фактом укладання угоди".

"СТС" під санкціями

Під санкції на 3 роки російський телеканал "СТС" потрапив у травні 2020 року. Указ підписав Володимир Зеленський.

Окрім того, у санкційному списку опинилися російські телеканали "НТВ-Плюс" та "Перший канал", а також соцмережі – "ВКонтакте" та "Одноклассники".