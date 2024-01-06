Підсмажили 2 російські "Панцирі": воїни-розвідники вдарили по Бєлгородщині

Українські розвідники провели операцію на території Росії. Вони знищили "Панцирі" у Бєлгородській області.

Українська розвідка провела операцію на Бєлгородщині цієї суботи, 6 січня. ГУР МО поділилося кадрами з місця подій.

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Що відомо про операцію

Ця операція проходила за підтримки платформи United24. Складна місія була спрямована на послаблення країни-агресорки.

Оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території Бєлгородської області. Внаслідок вогневого ураження 2 російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1" виведені з ладу,

– мовиться у повідомленні.

Знищення 2 російських "Панцирів": відео ГУР МО



У розвідці зауважили, що вартість одного такого російського ЗРГК становить приблизно 10 – 15 мільйонів доларів.

Росія втрачає "Панцирі"