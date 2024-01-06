Підсмажили 2 російські "Панцирі": воїни-розвідники вдарили по Бєлгородщині
Джерело:ГУР МО
Українські розвідники провели операцію на території Росії. Вони знищили "Панцирі" у Бєлгородській області.
Українська розвідка провела операцію на Бєлгородщині цієї суботи, 6 січня. ГУР МО поділилося кадрами з місця подій.
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Що відомо про операцію
Ця операція проходила за підтримки платформи United24. Складна місія була спрямована на послаблення країни-агресорки.
Оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території Бєлгородської області. Внаслідок вогневого ураження 2 російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1" виведені з ладу,
– мовиться у повідомленні.
Знищення 2 російських "Панцирів": відео ГУР МО
У розвідці зауважили, що вартість одного такого російського ЗРГК становить приблизно 10 – 15 мільйонів доларів.
Росія втрачає "Панцирі"
- Як повідомлялося раніше, 45 окрема артилерійська бригада ЗСУ за допомогою аеророзвідки виявила та знищила російський "Панцир". Окупанти намагалися сховати свій ЗРГК від наших воїнів, але зазнали невдачі.
- Нагадаємо, Сили оборони Півдня потужно вдарили по ворожому "Панциру" у Херсонській області. Захисники поділилися відео, на якому російський зенітний ракетно-гарматний комплекс був знищений нашою ракетною артилерією.