Підстава для Білорусів: Кремль втягнув Мінськ у авантюру щодо України, не спитавши

Війська Росії зараз накопичуються на північному заході Києва. Прибувають окупанти через кордон з території Білорусі.

За даними Офісу Президента, в самому Мінську, м'яко кажучи, – не в захваті від того, що Росія робить в Україні. Про це заявив ексспікер делегації України у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

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Росія підставила Білорусь

За словами Арестовича, на деяких бойових машинах можна побачити прапори Білорусі. Щоправда, Кремль не повідомив офіційний Мінськ, що втягне їх у цю авантюру.

Ба більше, наголошує він, те, що білоруські бойові машини увійшли в Україну – це чиста підстава білорусів із боку росіян.