Підсумки року від Зеленського: чим потішив та розчарував президент

Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, вже почав підбивати підсумки 2021 року. Зважаючи на це, 1 грудня – це не лише перший день зими, а й доволі символічна дата.

Саме 1 грудня 1991 року більшість українців висловились за незалежність нашої держави. Зробили це на загальнонаціональному голосуванні.

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Тоді свою ствердну відповідь на запитання "Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?" дали 90% громадян. Того ж дня українці обрали першого президента – Леоніда Кравчука.

Саме 1 грудня заслуховують звіти всіх наступних президентів, без виключення.

Про що говорив Зеленський у Раді

Ну й от тепер черга виходити до трибуни й звітувати про те, що було, буде та чим серце заспокоїться, прийшла й до Володимира Зеленського.



Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Свою промову він розпочав з подяки медикам. Вони справжні герої нашого часу, які, що б там не говорили про українську медицину, роблять усе та навіть більше.

Лише у листопаді медики зробили 6,5 мільйонів щеплень проти коронавірусу. До кінця 2021 року вони поставили за мету 17 мільйонів повністю щеплених українців.

Якщо цього не станеться, то вже у січні на нас з вами чекає нова хвиля коронавірусу. Одразу після Нового року та Різдва, бо навряд чи під час всіх цих святкувань ми будемо дотримуватися соціальної дистанції, будьмо чесними.

Рекордний ВВП

Однак повернімось до промови президента. Україна завершить 2021 рік з рекордним рівнем ВВП, як у докризовому 2008 та 2013 роках. Це не є несподіванкою, але досить приємно.

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Справедливе оподаткування

Що ще точно вдалося? Проголосувати законопроєкт №5600. Про нього, до речі, я вам вже трохи розповідала.

Важливо, що відсоток з ренти за видобуток залізної руди в Україні, який підвищать завдяки цьому документу (привіт Рінату Ахметову), виділять не на проїдання, а для майбутніх поколінь завдяки проєкту економічний паспорт українця.

Економічний паспорт українця

Для того, аби зрозуміти, що це, нам з вами треба повернутись на кілька років назад та пригадати одну з передвиборчих обіцянок ще кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Тоді такі заяви економічні експерти називали популізмом. Однак тепер бачимо що ідея, а точніше законопроєкт, є близьким до реалізації.

Що це за документ і як він працюватиме? Після ухвалення закону Кабмін має створити такий собі "Фонд майбутнього", який накопичуватиме гроші у розмірі 1% від реалізації всіх корисних копалин, видобутих в Україні.



Президент внесе законопроєкт про економічний паспорт українця / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Вже далі гроші повинні рівномірно розподіляти між власниками таких рахунків і слугувати для них безповоротною фінансовою допомогою.

Електронний перепис населення

Що ще сказав президент? На нас з вами чекає програма великої термомодернізації та електронний перепис населення у співпраці з Apple. Його планують провести у 2023 році.

Перемовини з Росією

Ще одним дискусійним питанням, яке порушив президент у промові, є прямі перемовини з Росією. З трибуни парламенту він сказав, що Україна не зможе розв'язати збройний конфлікт на Донбасі без прямих переговорів.

У Росії одразу ж відреагували. Там це зробили у своїй традиційній манері. Кажуть, що на них можна не розраховувати, адже вони не є стороною конфлікту.

У Кремлі заявили, що краще говорити з Донбасом напряму, а точніше з тими, хто там зараз усім завідує, тобто з окупаційними адміністраціями. Таким чином, вони вчергове штовхають нас розв'язувати питання з тими, хто у цій ситуації нічого насправді не вирішує.

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Жодних перемовин з агресором – таку заяву зробили відразу й нардепи з опозиції. Кажуть, має бути інший альтернативний варіант. Напевно, має бути, але у нас є мінські домовленості, нормандський формат, Туреччина, яка хотіла бути посередником між Україною і Росією.

Однак жоден з цих варіантів не влаштовує Росію, бо на 8 році війни вони десь знову знайшли старі методички, у яких пропонують заперечувати війну в Україні, який би абсурдний вигляд це не мало.

Також Росія повідомила, що хоче укласти з НАТО стратегічну угоду, відповідно до якої Альянс візьме на себе зобов'язання не розширюватися на Схід.

Хоч у США на таку "путінську" заяву покрутили пальчиком біля лоба, та до закінчення війни на наших територіях це все одно не наближує.



Російська влада зухвало заперечує причетність до війни в Україні / Фото Getty Images

Що не вдалося зробити Зеленському

Серед того, що ще не вдалося, і президент це визнає, є проведення судової реформи. За неї вже проголосували, але недоброчесні судді дуже не хочуть змінюватися, тож боротьба на цьому фронті також триває.

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Ну й не вдалося поки реформувати Службу безпеки України. Втім, є шанс, що у 2022 році ми з цієї реформи й розпочнемо, а далі й законопроєкт про медичний канабіс підтягнемо.

От такі вони – перші підсумки року. Далі буде ще, бо попереду на нас чекає ще багато цікавого.