Підсумковий випуск новин за 21:00: ДТП в Підмосков'ї. Демонтаж наметового містечка під Радою
Випуск новин 21:56, 4 березня 625 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 4 березня станом на 21:00 – українець загинув в аварії у Підмосков'ї, семеро людей травмовані. Чи не перестаралися вчора поліцейські під час демонтажу наметового містечка під Радою – перевірить прокуратура Києва.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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