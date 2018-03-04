Підсумковий випуск новин за 21:00: ДТП в Підмосков'ї. Демонтаж наметового містечка під Радою

У підсумковому випуску новин за 4 березня станом на 21:00 – українець загинув в аварії у Підмосков'ї, семеро людей травмовані. Чи не перестаралися вчора поліцейські під час демонтажу наметового містечка під Радою – перевірить прокуратура Києва.

Також у випуску: Поліція затримала підозрюваних у підпалі Спілки угорців в Ужгороді. Ветерани, які вимагали створити для них профільне міністерство, таки домоглися свого. Сьогодні на Україну йде нова хвиля похолодання. У Кривому Розі під вагою снігу обвалився дах у цеху, загинула людина.