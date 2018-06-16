Підсумковий випуск новин за 21:00: Лобіювання інтересів Януковича. "Голос" боксу в Києві
У підсумковому випуску новин за 16 червня станом на 21:00 – низка європейських політиків лобіювали інтереси Януковича в Європі і США, яких організував Пол Манафорт. Найвпізнаваніший голос у світі боксу у Києві, легендарний Майкл Баффер прибув до української столиці.
Також у випуску:
Денісова не може потрапити до політв'язнів в РФ.
У Черкасах вибухнула автівка бізнесмена.
Артем Ситник провів відкриту зустріч із студентами.
Джерело: 24 Канал
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