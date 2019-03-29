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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Подвійна аварія у Львові. Ситуація на фронті

      Випуск новин 226 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 29 березня станом на 21:00 – у Львові 16-річну дівчину на пішохідному переході збив автомобіль, від удару вона опинилася під колесами зустрічної маршрутки. На щастя, потерпіла залишилася живою. Бойовики обстріляли позиції української армії біля селища Новозванівка, що на Луганщині.

      Також у випуску: 

      За кого голосуватимуть українці за кордоном.

      Прокурор Кулик оголосив підозру людям з оточення Януковича та Порошенка.

      Державного бюро розслідувань вперше прозвітувало про свою роботу.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Випуск новин Аварії та ДТП Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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