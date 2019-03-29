Підсумковий випуск новин за 21:00: Подвійна аварія у Львові. Ситуація на фронті
У підсумковому випуску новин за 29 березня станом на 21:00 – у Львові 16-річну дівчину на пішохідному переході збив автомобіль, від удару вона опинилася під колесами зустрічної маршрутки. На щастя, потерпіла залишилася живою. Бойовики обстріляли позиції української армії біля селища Новозванівка, що на Луганщині.
Також у випуску:
За кого голосуватимуть українці за кордоном.
Прокурор Кулик оголосив підозру людям з оточення Януковича та Порошенка.
Державного бюро розслідувань вперше прозвітувало про свою роботу.
Джерело: 24 канал
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