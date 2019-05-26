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      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Рейтинг партії Вакарчука. Інцидент на "мості Кличка"

      Випуск новин 146 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 26 травня станом на 21:00 – рейтинг новоствореної партії "Голос" Святослава Вакарчука стрімко росте. Підтримка його політсили складає вже майже 5%. На скляній поверхні нового пішохідного мосту у Києві з'явилася тріщина. Голова міста Віталій Кличко зазначив, що основна версія інциденту – акт вандалізму.

      Також у випуску: 

      У Києві розпочався унікальний концерт гурту "Океан Ельзи", який фронтмен Святослав Вакарчук зміг організувати лише за одну добу.

      Очільник Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що хоче перемістити київський Головпоштамт із Хрещатика якомога далі від центру.

      За тиждень десять альпіністів, які намагалися підкорити Еверест, загинули через чергу.

      Нова українська школа: підсумки першого року впровадження.

       

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      Теги: Випуск новин Новини України Святослав Вакарчук Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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