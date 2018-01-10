Підсумковий випуск новин за 21:00: Сепаратизм серед акторів театрів. Спалах кору в Україні
Випуск новин 22:03, 10 січня 268 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 10 січня станом на 21:00 – напередодні у ЗМІ з'явилась інформація буцімто актор театру Микола Санжаревський поширює на своїй сторінці в соцмережі сепаратистькі та антиукраїнські пости. У Києві дітей не пускатимуть до школи протягом місяця без щеплень проти кору.
Також у випуску:
Списки для нового обміну полоненими мають узгодити 18 січня.
Міхеїл Саакашвілі нарешті поспілкувався зі своїм слідчим.
Вищий трибунал Франції завтра, 11 січня, розглядатиме справу про закриття так званого представництва "ДНР", воно відкрилось у Марселі торік 1 вересня.
Джерело: 24 Канал
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