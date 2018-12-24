Підсумковий випуск новин за 21:00: Снігопад у Києві. Найгучніші корупційні події 2018 року

У підсумковому випуску новин за 24 грудня станом на 21:00 – через снігопад у столиці рятувальники не радять мешканцям Києва виїжджати в центр на авто. Для того, щоб уникнути аварій, у місті обмежать рух вантажівок. У 2018 році відбулося чимало подій, пов'язаних з корупцією: це і створення Антикорупційного суду, й підозра другому поспіль очільнику ДФС, й закриття справи проти сина керівника МВС.

Також у випуску: Адвокату російських ГРУшників Валентину Рибіну спалили авто. Масштабна аварія в Індії: через густий туман на трасі зіткнулися 50 автомобілів, вісім людей загинули. Рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин на Закарпатті та Івано-Франківщині. Страшна стихія в Індонезії забрала життя вже майже 300 людей, понад 10 тисяч залишилися без домівок.