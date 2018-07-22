Підсумковий випуск новин за 21:00: Усик здолав Гассієва. Суворий режим для українців у Греції

У підсумковому випуску новин за 21 липня станом на 22:00 – перемога, яка сколихнула соцмережі – українець Олександр Усик здолав росіянина Мурата Гассієва та став абсолютним чемпіоном світу з боксу. У Греції засудили українців, яких підозрюють у перевезенні нелегальних мігрантів. І за це їм дали на двох 180 років в'язниці.

Також у випуску: Євросоюз анулював санкції проти майже половини екс-регіоналів. На радіостанцію "П'ятниця" Януковича накинув оком Порошенко. У Мар'їнці на Донеччині двоє цивільних мешканців підірвалися на своєму подвір'ї. Українці підкорили протоку Босфор у Туреччині.