Підсумковий випуск новин за 21:00: Усик здолав Гассієва. Суворий режим для українців у Греції
У підсумковому випуску новин за 21 липня станом на 22:00 – перемога, яка сколихнула соцмережі – українець Олександр Усик здолав росіянина Мурата Гассієва та став абсолютним чемпіоном світу з боксу. У Греції засудили українців, яких підозрюють у перевезенні нелегальних мігрантів. І за це їм дали на двох 180 років в'язниці.
Також у випуску:
Євросоюз анулював санкції проти майже половини екс-регіоналів.
На радіостанцію "П'ятниця" Януковича накинув оком Порошенко.
У Мар'їнці на Донеччині двоє цивільних мешканців підірвалися на своєму подвір'ї.
Українці підкорили протоку Босфор у Туреччині.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі