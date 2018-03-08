Підсумковий випуск новин за 21:00: Вистріл з гранатомета в Києві. Пожежа на шахті
Випуск новин 22:06, 8 березня 564 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 8 березня станом на 21:00 –у Києва стріляли з гранатомета по ресторану, це сталося в центрі столиці біля Андріївського узвозу. Шістьох шахтарів госпіталізували в результаті надзвичайної події на Запоріжжі.
Також у випуску:
Головний лікар однієї із сумських поліклінік прийшов на роботу п'яним.
Марш жінок у Києві закінчився побиттям.
"Я тобі не дорогенька" – представниці медіа обурені словами президента.
Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та його донька Юлія, яких нещодавно отруїли, перебувають у комі.
Джерело: 24 Канал
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