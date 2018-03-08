Підсумковий випуск новин за 21:00: Вистріл з гранатомета в Києві. Пожежа на шахті

У підсумковому випуску новин за 8 березня станом на 21:00 –у Києва стріляли з гранатомета по ресторану, це сталося в центрі столиці біля Андріївського узвозу. Шістьох шахтарів госпіталізували в результаті надзвичайної події на Запоріжжі.

Також у випуску: Головний лікар однієї із сумських поліклінік прийшов на роботу п'яним. Марш жінок у Києві закінчився побиттям. "Я тобі не дорогенька" – представниці медіа обурені словами президента. Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та його донька Юлія, яких нещодавно отруїли, перебувають у комі.